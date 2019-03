Hier wird am A380 gebaut

Die Fertigung des A380 ist auf mehrere Standorte in Europa verteilt. In Deutschland ist Hamburg-Finkenwerder der wichtigste Produktionsort. Hier werden unter anderem Teile von Rumpf und Bug gefertigt. Auch die Außenhaut wird in Hamburg lackiert sowie die Kabine ausgestattet.



Bremen produziert die Landeklappen, Stade das Seitenleitwerk und Buxtehude die Kabinenkommunikation. Die Auslieferung an einen Teil der Kunden ist dann wieder in Hamburg angesiedelt.



Im französischen Toulouse, Sitz des Airbus-Konzerns, wird an der Flugsteuerung gearbeitet. Hier erfolgt die Endfertigung. Weitere Standorte in Frankreich sind Nantes und Saint-Nazaire. Broughton in Großbritannien ist für die Flügel zuständig. Auch im spanischen Getafe wird am A380 mitgearbeitet.