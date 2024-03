liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Luftangriffe auf Kiew und die Region Lwiw ++ Stand: 24.03.2024 04:58 Uhr

Die ukrainische Hauptstadt Kiew und die Region Lwiw haben in der Nacht russische Luftangriffe gemeldet. Die Ukraine hat die annektierte Halbinsel Krim mit Raketen beschossen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Luftangriffe auf Kiew und die Region Lwiw

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew und die Region Lwiw im Westen des Landes in der Nacht mit Luftangriffen überzogen. "Explosionen in der Hauptstadt. Die Luftabwehr funktioniert. Verlassen Sie die Schutzräume nicht", schrieb der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko auf Telegram. Der Gouverneur der Region Lwiw, Maksym Kosyzkyj, meldete Raketenangriffe auf den Kreis um die südlich von Lwiw gelegene Stadt

Das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte (RSZ) meldete seinerseits, dass es in der Nacht "intensive Aktivität von Langstreckenflugzeugen aus der Russischen Föderation" beobachtet habe, die mit den Angriffen in der Ukraine in Verbindung stehe. "Alle notwendigen Verfahren zur Gewährleistung der Sicherheit des polnischen Luftraums wurden aktiviert und das RSZ überwacht die Situation ständig", hieß es in der Erklärung weiter.

Die Ukraine hat die Hafenstadt Sewastopol auf der seit 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim in der Nacht erneut mit Raketen beschossen. Bei dem groß angelegten Luftangriff sei ein 65-jähriger Einwohner der Stadt durch Raketensplitter ums Leben gekommen, vier weitere seien verletzt worden, teilte der von Russland eingesetzte Stadtchefs von Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf seinem Telegram-Kanal mit. Der "massivste Angriff in der vergangenen Zeit" sei vom Militär abgewehrt worden.

Ukrainischen Medienberichten zufolge wurde bei dem Angriff das Hauptkommunikationszentrum der russischen Schwarzmeerflotte von drei Marschflugkörpern getroffen. Die genauen Auswirkungen der Attacke waren nicht bekannt. Von ukrainischer Seite gab es keine offizielle Äußerung.