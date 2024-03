Krieg gegen die Ukraine Neue Angriffe auf Kiew und Lwiw Stand: 24.03.2024 08:52 Uhr

Erneut hat das russische Militär Raketen auf Kiew und weitere Landesteile der Ukraine abgefeuert. In der Region Charkiw soll es ein Todesopfer geben. Die Ukraine attackierte in der Nacht die von Russland annektierte Krim.

Kiew ist in der vergangenen Nacht erneut Ziel russischer Raketenangriffe geworden. Am frühen Sonntagmorgen teilte die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt mit, Russland habe den dritten massiven Raketenangriff auf die Ukraine in den vergangenen vier Tagen gestartet. Vorläufigen Angaben zufolge gab es keine Verletzten.

Das Militär sprach von etwa einem Dutzend Raketen, die von der ukrainischen Luftwaffe abgewehrt worden seien. Mehr als zwei Stunden habe in Kiew Luftalarm geherrscht. "Der Feind setzt seinen massiven Raketenterror gegen die Ukraine fort", erklärte Kiews Militärverwaltungschef Serhij Popko auf Telegram: "Er gibt sein Ziel, Kiew um jeden Preis zu zerstören, nicht auf."

Auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hatte die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen, als die erneuten Angriffe begannen. Ihm zufolge stürzten Teile der abgeschossenen Raketen in ein Waldgebiet. Zuletzt hatte die russische Armee am Donnerstag Kiew mit Raketen attackiert. Infolge dieser Angriffe waren 13 Menschen verletzt worden.

Ein Todesopfer in Charkiw

Neben Kiew meldeten auch die ukrainischen Regionen Charkiw und Lwiw weitere russische Angriffe. In Charkiw schlugen Medienberichten zufolge am Samstag mehrere Raketen ein. Mindestens ein Mensch soll ums Leben gekommen sein.

Der Gouverneur der Region Lwiw, Maksym Kosyzkyj, meldete Raketenangriffe auf den Kreis um die südlich von Lwiw gelegene Stadt Stryj. Laut Lwiws Bürgermeister Andriy Sadowyj wurden etwa 20 Raketen und sieben Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion auf die Region abgefeuert. Die Angriffe hätten erneut auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur abgezielt.

Auch das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte bestätigte, dass es in der Nacht ""intensive Aktivität von Langstreckenflugzeugen aus der Russischen Föderation" gegeben habe. Wie Polens Armee beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, drang ein von Russland abgefeuerter Marschflugkörper auch in den polnischen Luftraum ein. Abgewehrt wurde das Geschoss aber nicht, sondern "während seines gesamten Fluges von militärischen Radarsystemen verfolgt", zitierte die Nachrichtenagentur Reuters die Militärangaben.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Ukraine attackiert annektierte Halbinsel Krim

Das ukrainische Militär hat seinerseits in der Nacht die seit 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim mit Raketen beschossen. Ziel war laut russischen Behörden der Hafen Sewastopol, wo ein Teil von Russlands Schwarzmeerflotte stationiert ist. Zudem versorgt Russland die eigenen Truppen auch über die Krim mit Nachschub an Soldaten, Waffen und Munition.

Der von Russland eingesetzte Stadtchefs von Sewastopol, Michail Raswoschajew, sprach auf Telegram von einem "großangelegten Angriff". Ein 65-Jähriger sei dabei durch Raketensplitter tödlich verletzt worden. Der "massivste Angriff in der vergangenen Zeit" habe aber erfolgreich abgewehrt werden können. Allerdings wurde der Verkehr über die Krim-Brücke sowohl am Samstagabend als auch am Sonntagmorgen vorübergehend eingestellt.

Die Ukraine äußerte sich bisher nicht zu den jüngsten Angriffen auf die Krim. In Medien hieß es, dass das Hauptkommunikationszentrum der russischen Schwarzmeerflotte von drei Marschflugkörpern getroffen worden sei. Im Internet kursierten Berichte über schwere Explosionen im Hafen von Sewastopol und möglichen Treffern auf einem dort liegenden Schiff.