liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj kritisiert "fehlenden Willen" der Partner ++ Stand: 23.03.2024 04:16 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj beklagt bei der Flugabwehr den fehlenden Willen der Partner seines Landes. Medienberichten zufolge ist in einer Ölraffinerie in der russischen Region Samara ein Feuer ausgebrochen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

In einer Ölraffinerie in der russischen Region Samara ist Medienangaben zufolge nach dem Absturz einer Drohne ein Feuer ausgebrochen. Es gäbe keine Verletzten und Feuerwehrleute seien vor Ort im Einsatz, meldet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Rettungsdienste.

Nach den schweren russischen Luftangriffen auf Energieanlagen in der ganzen Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt, dass ausländische Partner zu wenig Flugabwehrwaffen liefern. Ein echter und vollständiger Schutz gegen russische Raketen und Drohnen sei nur "bei einem ausreichenden Willen unserer Partner möglich", sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft am Abend. "Der russische Terror ist nur deshalb möglich, weil wir nicht über genügend moderne Luftabwehrsysteme verfügen, das heißt, um ehrlich zu sein, es fehlt der politische Wille, sie bereitzustellen", sagte er. Dabei wüssten alle anderen Staaten, was notwendig sei.

