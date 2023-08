liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Angriffe auf Kiew und Tscherkassy ++ Stand: 27.08.2023 06:33 Uhr

Mehrere Regionen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben am frühen Morgen unter Raketenbeschuss geraten. Russland meldet erneut Drohnenangriffe in der Grenzregion. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland meldet erneut eine Reihe von Drohnenangriffen, die mindestens einen Menschen in einer Grenzregion zur Ukraine getötet und die vorübergehende Schließung von drei großen Flughäfen in der Hauptstadt Moskau erzwungen haben sollen. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte, Luftverteidigungssysteme hätten eine von der Ukraine gestartete Drohne über dem Bezirk Istra in der Region Moskau, etwa 50 Kilometer westlich des Kremls, abgeschossen. Die Moskauer Flughäfen Scheremetjewo, Domodedowo und Wnukowo stellten ihre Flüge für mehrere Stunden ein, teilte die Nachrichtenagentur TASS mit.

Eine Person sei durch Splitter einer Drohne über der Region Belgorod, die im Südwesten Russlands an die Ukraine grenzt, getötet worden, sagte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow bei Telegram. Er sagte, bei dem ukrainischen Beschuss des Dorfes Urasowo seien sechs Menschen verletzt und 16 Häuser beschädigt worden. Russische Luftstreitkräfte haben zudem eine von der Ukraine gestartete Drohne über der Region Brjansk abgeschossen, die im Westen Russlands an die Ukraine grenzt, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Mehrere Regionen in der Ukraine sind Berichten zufolge am frühen Morgen unter Raketenbeschuss geraten. Unter anderem wurde in den Außenbezirken Kiews die Luftabwehr aktiviert, wie die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt bei Telegram mitteilte. Auch der Gouverneur von Tscherkassy, Ihor Taburez, schrieb in seinem Telegram-Kanal, dass das zentralukrainische Gebiet die Luftabwehr aktiviert habe. Über Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Trotz der russischen Seeblockade ukrainischer Schwarzmeer-Häfen hat erneut ein Frachter Odessa verlassen. In der Region Charkiw wurden nach ukrainischen Angaben zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet.