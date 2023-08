liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Erneut Drohne über Moskau abgeschossen ++ Stand: 26.08.2023 04:25 Uhr

Russland meldet, erneut sei eine Drohne über Moskau abgeschossen worden. Die Ukraine sieht Putin durch den Flugzeugabsturz geschwächt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sieht den russischen Präsidenten Wladimir Putin durch den Flugzeugabsturz politisch geschwächt, bei dem offenbar führende Mitglieder der Wagner-Söldnertruppe ums Leben gekommen sind. Resnikow erinnerte in einem Interview mit "Bild", "Welt" und "Politico" daran, dass es zwischen Putin und der Wagner-Gruppe ein Abkommen nach dem Marsch auf Moskau vor zwei Monaten gegeben habe, das jetzt gebrochen worden sei.

Resnikow hält auch das Dementi des Kremls zur Verantwortung für den Flugzeugabsturz für unglaubwürdig. Für die Gegenoffensive der Ukraine spielte das weitere Schicksal der Wagner-Gruppe keine Rolle. Sie sei inzwischen integriert worden in die russischen Streitkräfte oder in ein privates Unternehmen in Afrika. Ein Teil sei in Belarus stationiert. "Es gibt keine Wagner-Gruppe mehr, wie man sie als ernsthafte Streitmacht vor einem Jahr sehen konnte. Sie ist kaputt."

Die russische Luftabwehr hätte am frühen Morgen erneut eine Drohne über Moskau abgeschossen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. Laut Nachrichtenagentur TASS hatten die drei großen Moskauer Flughäfen Scheremetjewo, Domodedowo und Wnukowo am Freitag vorübergehend ihren Betrieb ausgesetzt.

