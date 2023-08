Trotz russischer Drohungen Frachter von deutscher Reederei verlässt Odessa Stand: 16.08.2023 11:54 Uhr

Der von einer Hamburger Eigner betriebene Frachter lag seit Kriegsbeginn in der Ukraine fest - nun ist er aus dem Hafen von Odessa ausgelaufen. Eine riskante Überfahrt angesichts der Drohungen Russlands, auch zivile Schiffe anzugreifen.

Das Containerschiff "Joseph Schulte", das anteilig dem Hamburger Schiffseigner Bernhard Schulte gehört, hat die ukrainische Stadt Odessa verlassen - trotz der Drohungen Russlands, Schiffe, die aus dem Hafen auslaufen, als potenzielle Ziele zu betrachten.

Der Frachter hatte seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Hafen von Odessa gelegen, wie die Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), die das Schiff betreut, mitteilte. Nun soll das Schiff, das teils auch einer chinesischen Bank gehört, Istanbul ansteuern.

Auch der ukrainische Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow bestätigte das Auslaufen des rund 300 Meter langen Frachters. Das Schiff transportiert ihm zufolge mehr als 2100 Container mit etwa 30.000 Tonnen Fracht und ist das erste, das seit dem 16. Juli den Hafen von Odessa verlassen habe.

Auf ihrer Fahrt wird die "Joseph Schulte" der BSM zufolge die Gewässer der Ukraine, Rumäniens und der Türkei durchqueren. Das Unternehmen dankte allen beteiligten Parteien, die eine sichere Überfahrt des Frachters ermöglichten.

Ukraine will Schiffen Passage ins Ausland ermöglichen

In der vergangenen Woche hatte die Ukraine angekündigt, einen "humanitären Korridor" einrichten zu wollen, über den Schiffen, die im Hafen von Odessa festsitzen, die Passage über das Schwarze Meer ins Ausland ermöglicht werden soll. Die Überfahrt über diesen Korridor geschehe allerdings auf eigenes Risiko. Über den Korridor soll nach ukrainischen Regierungsangaben auch Getreide transportiert werden.

Allerdings hatte Russland angedroht, solche Schiffe als potenzielle Angriffsziele zu betrachten, nachdem der Kreml das im Sommer 2022 unter Beteiligung der UN und der Türkei ausgehandelte Getreideabkommen Mitte Juli hatte auslaufen lassen. Das Abkommen hatte den Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht.

Ukraine meldet Angriffe auf Donauhäfen

Seit dem Auslaufen des Abkommens hat Russland seine Angriffe auf die Agrar- und Hafeninfrastruktur der Ukraine verstärkt. Auch in der Nacht zu Mittwoch wurden die wichtigen Häfen der Ukraine an der Donaumündung Ziel russischer Angriffe, wie die Verwaltung des Gebiets Odessa mitteilte. Konkrete Orte wurden jedoch nicht genannt. Durch die Attacken mit Kampfdrohnen seien Lagerhäuser und Getreidesilos beschädigt worden und teils in Brand geraten. Inzwischen seien die Feuer wieder gelöscht. Tote und Verletzte habe es keine gegeben.

Auch die ukrainische Luftwaffe meldete Angriffe: In der Nacht seien 13 Kampfdrohnen iranischer Bauart über den Gebieten Odessa und Mykolajiw abgeschossen worden.

Das Donaudelta gehört zum größten Teil zum EU- und NATO-Mitglied Rumänien, ein Teil aber auch zur Ukraine. Bereits Anfang August hatte die Ukraine Angriffe auf die dortigen Hafenstädte gemeldet, die größtenteils auf den Hafen Ismajil abgezielt haben sollen.