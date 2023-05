liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj spricht auf G7-Gipfel ++ Stand: 21.05.2023 05:58 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird zum Abschluss des G7-Gipfels eine Rede halten. Zuvor hat er sich mit mehreren Staats- und Regierungschefs bilateral ausgetauscht.

Selenskyj hält Rede auf G7-Gipfel

Nach Angaben der japanischen Regierung mitteilt wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute um 19.15 Uhr Ortszeit (12.15 Uhr deutscher Zeit) auf dem G7-Gipfel im japanischen Hiroshima eine Rede halten. Selenskyj war nach Japan gereist, um am Gipfeltreffen teilzunehmen und sich dort mit verschiedenen Staats- und Regierungschefs zu treffen.

Im Anschluss an seine Beratungen will Selenskyj das Friedensmuseum im japanischen Hiroshima besuchen. Nach Angaben des japanischen Außenministeriums trifft er danach mit dem japanischen Ministerpräsidenten und G7-Gastgeber Fumio Kishida zusammen.

Bei einem Treffen am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima habn sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau über eine weitere Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung ausgetauscht. Sie hätten auch über die Ausbildung ukrainischer Offiziere im Rahmen der kanadischen Ausbildungsmission UNIFIER gesprochen, schreibt Selenskyj auf Twitter.

Der russische Außenminister Lawrow wirft den G7-Staaten vor, Russland "zügeln" zu wollen. Die USA fordern die Freilassung von 1500 politischen Gefangenen in Belarus.