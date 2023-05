liveblog Krieg gegen die Ukraine + USA bestätigen Treffen von Biden und Selenskyj bei G7-Gipfel + Stand: 20.05.2023 05:44 Uhr

Japan hat die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am G7-Gipfel in Hiroshima offiziell bestätigt. Dort will er sich demnach auch zu bilateralen Gesprächen mit US-Präsident Biden treffen. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

SPD-Chef Lars Klingbeil lehnt eine Beteiligung Deutschlands an der Lieferung von Kampfjets an die Ukraine weiter ab. "Jeder hat unterschiedliche militärische Fähigkeiten. Die Kampfjets gehören bei uns nicht dazu", sagte Klingbeil der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). Die Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) "gilt hier", betonte er. Deutschland konzentriere sich "auf die Ausbildung, die Panzer und die Raketenabwehr", ergänzte der SPD-Politiker. Zudem sei Deutschland der zweitgrößte Geber für die Ukraine nach den USA. Und das neue 2,7 Milliarden-Paket für die Ukraine habe "noch mal langfristig eine Wucht".

US-Präsident Joe Biden will seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima zu einem bilateralen Gespräch treffen. Das bestätigte Bidens Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan, am Samstag in Hiroshima. Einen Termin dafür nannte Sullivan noch nicht. Biden freue sich darauf, sich von Angesicht zu Angesicht mit Selenskyj zusammenzusetzen. Zur Logistik bei Selenskyjs Anreise äußerte sich Sullivan nicht. Das überlasse er der ukrainischen Seite. Er betonte aber, die USA seien nicht das Land, das den ukrainischen Präsidenten nach Japan einfliege.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach Angaben aus dem japanischen Außenministerium am Sonntag auf dem G7-Treffen in Hiroshima Japans Regierungschef Fumio Kishida zu einem bilateralen Gespräch treffen. Außerdem wird Selenskyj zusammen mit den Staats- und Regierungschefs der sieben führenden demokratischen Industrienationen an einer Veranstaltung zum Thema Frieden und Sicherheit teilnehmen.

Japan hat die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am G7-Gipfel in Hiroshima offiziell bestätigt. Er werde am Sonntag vor Ort an den Beratungen der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte teilnehmen, gab die Regierung am Samstag bekannt.

Selenskyj werde am Samstagnachmittag (Ortszeit) am Flughafen von Hiroshima ankommen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo auf informierte Quellen. Zuvor hatte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros Selenskyjs Teilnahme an dem bis Sonntag dauernden Gipfeltreffens in Hiroshima bestätigt.

US-Präsident Biden wird nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima neue Militärhilfen für die Ukraine ankündigen. Die Unterstützung im Wert von 375 Millionen Dollar enthalte Munition, Geschütze und Himars-Raketenwerfer, so der Insider, der anonym bleiben wollte.

Als Reaktion auf neue Sanktionen untersagt Russland 500 weiteren US-Bürgern die Einreise. Darunter ist auch Ex-Präsident Obama. Das Weiße Haus erlaubt, dass ukrainische Piloten an F-16-Kampfjets ausgebildet werden.