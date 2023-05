Krieg gegen die Ukraine Russland vermeldet Einnahme von Bachmut Stand: 21.05.2023 00:45 Uhr

Die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vollständig von russischen Truppen eingenommen worden. Das teilte das Ministerium in Moskau mit, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete.

Zuvor hatte bereits der Chef der Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, die Eroberung der monatelang umkämpften und inzwischen fast völlig zerstörten Stadt verkündet. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Eroberung wäre wichtiger Schritt für Russland

Bachmut mit einst mehr als 70.000 Einwohnern ist der Hauptteil der nach der russischen Eroberung von Sjewjerodonezk und Lyssytschansk etablierten Verteidigungslinie zwischen den Städten Siwersk und Bachmut im Donezker Gebiet. Sollte die Stadt tatsächlich an die Besatzer gefallen sein, würde sich für die russischen Truppen der Weg zu den Großstädten Slowjansk und Kramatorsk eröffnen. Damit würde eine von Russland geplante vollständige Eroberung des Donezker Gebiets näherrücken.

Kremlchef Wladimir Putin sprach den Wagner-Truppen Glückwünsche aus. Wie mehrere russische Agenturen berichten, will er nun all diejenigen, die sich besonders stark für die Einnahme eingesetzt haben, mit einer Auszeichnungen würdigen.

Die Ukraine hatte zuvor Prigoschins Angaben als unwahr zurückgewiesen, bezeichnete die Lage der eigenen Truppen in Bachmut allerdings als kritisch. berlin.newsroom@thomsonreuters.com) 21.05.2023 00:10:04 reuters.com

Zuvor ukrainischer Vormarsch bei Bachmut

Zuletzt hatten ukrainische Truppen um Bachmut herum sogar Geländegewinne verzeichnet. Durch Vorstöße der ukrainischen Armee südlich und nördlich der Stadt sei die Gefahr einer Einkesselung der Ukrainer in Bachmut wahrscheinlich gebannt worden, erklärte am Freitag das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW), das das Geschehen an der Front beobachtet.

Zudem sei Russland durch die Gegenangriffe gezwungen worden, seine knappen Kräfte gegen einen örtlich begrenzten ukrainischen Angriff einzusetzen - wie es die ukrainische Armeeführung vermutlich auch beabsichtigt habe.

Vermutlich Zehntausende Tote

Um die frühere Industriestadt Bachmut wird seit mehr als 200 Tagen gekämpft, der Ort ist völlig zerstört und besteht praktisch nur noch aus Ruinen. Die Schlacht gilt als die bislang verlustreichste im Krieg gegen die Ukraine. Offizielle Zahlen zu Verlusten gibt es aber nicht.

US-Offizielle hatten Anfang Mai erklärt, sie gingen für Bachmut von rund 20.000 getöteten russischen Soldaten allein seit Dezember aus. Zur ukrainischen Seite machten sie keine Angaben. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht.