Die Ukraine wird Außenminister Kuleba zufolge trotz schwerer Verluste die Stadt Bachmut weiter entschieden verteidigen. Die Bundeswehr will Artilleriegeschütze vom Typ "Panzerhaubitze 2000" nachkaufen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bundeswehr will Panzerhaubitzen nachbestellen

Die Bundeswehr will Artilleriegeschütze vom Typ "Panzerhaubitze 2000" nachkaufen. Wie die "Bild am Sonntag" vorab berichtet, soll der Haushaltsausschuss in seiner Sitzung am 29. März den Nachkauf beschließen. Der Zeitung zufolge sollen zehn "Panzerhaubitzen 2000" für 154,7 Millionen Euro bestellt und eine Kauf-Option für 18 weitere Geschütze abgeschlossen werden. Die Bundeswehr hatte vor zehn Monaten 14 ihrer Panzerhaubitzen an die Ukraine abgegeben.