++ Kämpfe in Bachmut am Flussverlauf ++

Die ukrainische Armee soll sich nach britischen Angaben ans Westufer der Bachmutka zurückgezogen haben. Präsident Selenskyj dankt Norwegen für die Unterstützung. Aktuelle Informationen im Liveblog.

In Simferopol halten Kinder rote Rauchkörper in den Händen. Bild: REUTERS

Der Annexion war im Frühjahr 2014 die militärische Besetzung und ein international nicht anerkanntes Referendum vorausgegangen. Am 18. März 2014 unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin einen Vertrag über die Eingliederung der Krim.

Auf der von Russland annektierten Krim wird bei Veranstaltungen an die Eingliederung der Halbinsel vor neun Jahren erinnert.

Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

In der Region Cherson sollen in den vergangenen 24 Stunden drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden sein. Fünf Menschen seien verletzt worden, schreibt der "Kyiv Independent" unter Berufung auf die ukrainische Militärverwaltung.

Ukraine verteidigt Fluss Bachmutka in Bachmut

In den vergangenen vier Tagen hat die russische Söldnertruppe Wagner nach britischen Angaben den Osten der erbittert umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut eingenommen. Der Fluss Bachmutka, der durchs Stadtzentrum fließt, sei nun die Frontlinie, hieß es in einem Tweet des Verteidigungsministeriums in London. Der Westen hingegen werde weiterhin von der ukrainischen Armee gehalten, wichtige Brücken über den Fluss seien zerstört worden.

Demnach gibt es einen Streifen offenen Geländes, der zwischen 200 bis 800 Meter breit sei. Diese "Todeszone" könne von ukrainischen Kräften aus befestigten Stellungen beschossen werden. Es sei "sehr herausfordernd" für die Wagner-Kämpfer, den Frontalangriff nach Westen fortzusetzen.

Allerdings seien die ukrainischen Versorgungslinien in die Stadt verwundbar gegen russische Angriffe. Die Stadt ist von der russischen Armee fast eingekreist.

Das Verteidigungsministerium in London veröffentlicht täglich Berichte zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.