liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland bestellt italienische Botschafterin ein ++ Stand: 17.08.2024 08:34 Uhr

Nach einem Bericht des Senders RAI über die ukrainische Offensive in Kursk bestellt Russland die italienische Botschafterin ein. Ukraine meldet Abschuss von 14 russischen Drohnen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland bestellt wegen RAI-Bericht italienische Botschafterin ein

Russland wirft der Ukraine den Einsatz westlicher Waffen bei der Zerstörung einer Brücke über den Fluss Seim in der Region Kursk vor. "Zum ersten Mal wurde die Region Kursk von Raketenwerfern aus westlicher Produktion getroffen, wahrscheinlich von amerikanischen HIMARS", teilte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums über die Nachrichten-App Telegram mit.

Die Brücke im Bezirk Gluschkow sei vollständig zerstört worden. Freiwillige, die bei der Evakuierung der Zivilbevölkerung helfen wollten, seien getötet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die ukrainische Flugabwehr hat eigenen Angaben zufolge alle 14 russischen Drohnen abgeschossen, mit denen das Land in der Nacht angegriffen worden sei. Diese seien über sechs Regionen im Süden und Zentrum des Landes abgeschossen worden, wie die Luftwaffe mitteilte. Dabei soll es sich um aus dem Iran stammende Schahed-Drohnen gehandelt haben.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Russland hat am Freitag die italienische Botschafterin Cecilia Piccioni ins Außenministerium in Moskau einbestellt. Wie das Ministerium mitteilte, ging es in dem Gespräch um einen Bericht des italienischen Fernsehsenders RAI aus einem von der ukrainischen Armee eroberten Gebiet der russischen Region Kursk. Der Botschafterin sei der "entschiedene Protest" Russlands gegen die "Mannschaften eines Fernsehteams des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders RAI" übermittelt worden, erklärte das Ministerium. Das Team sei "illegal nach Russland eingereist, um über den kriminellen Terroranschlag ukrainischer Soldaten auf die Region Kursk zu berichten".

Der Bericht der beiden RAI-Journalisten Stefania Battistini und Simone Traini war diese Woche ausgestrahlt worden. Es ging darin um ukrainische Soldaten in der russischen Stadt Sudscha. Nach Angaben des russischen Außenministeriums müssen die beiden TV-Reporter mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen.

Das italienische Außenministerium verwies seinerseits auf die "unabhängige" Arbeit der Journalisten. Botschafterin Piccioni habe in dem Gespräch in Moskau erläutert, "dass RAI und insbesondere die Redaktionen ihre Aktivitäten absolut autonom und unabhängig planen", erklärte ein Ministeriumssprecher.

Bei der Offensive ukrainischer Truppen in der westrussischen Region Kursk geht es nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj auch um eine nachhaltige Schwächung der feindlichen Armee. Die Verluste Russlands seien "sehr nützlich" für die Verteidigung der Ukraine, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. "Es geht um die Zerstörung der Logistik der russischen Armee und um den Verbrauch ihrer Reserven", erklärte Selenskyj. "Wir müssen allen russischen Stellungen maximalen Schaden zufügen, und das tun wir auch."

Im ostukrainischen Pokrowsk rufen die Behörden die Bevölkerung zum schnellstmöglichen Verlassen des Ortes auf. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist Nachschub im Donbass eingetroffen. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.