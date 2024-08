liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Nachschub für Truppen in Ostukraine eingetroffen ++ Stand: 16.08.2024 07:41 Uhr

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist dringend benötigter Nachschub im Donbass eingetroffen. Russland beschuldigt die USA, den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline gebilligt zu haben. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der Kremlberater Nikolai Patruschew sagte am Freitag, dass das von den USA angeführte Militärbündnis und der Westen direkt an der Planung des ukrainischen Angriffs auf die russische Region Kursk beteiligt waren. In einem Interview mit der Zeitung "Iswestija" sagte Patruschew, die Behauptungen der Vereinigten Staaten, sie seien nicht an dem Angriff beteiligt gewesen, seien nicht wahr.

"Die Operation in der Region Kursk wurde auch unter Beteiligung der NATO und westlicher Spezialdienste geplant", wurde Patruschew zitiert. Vor über einer Woche begannen ukrainische Truppen einen Angriff auf die russische Grenzregion Kursk.

Der russische Botschafter in Washington erklärte am Freitag, dass die Ukraine die Nord-Stream-Gaspipelines nicht ohne die stillschweigende Zustimmung der Vereinigten Staaten angegriffen hätte. Er kündigte an, dass Russland die Hintermänner des Angriffs ermitteln und bestrafen werde.

Das Wall Street Journal berichtete gestern, dass der damalige oberste Militärkommandant der Ukraine den Angriff auf die Gaspipelines im Jahr 2022 trotz einer Warnung des US-Nachrichtendiensts CIA an den ukrainischen Präsidenten Zelenskiy durchgeführt habe. "Sie versuchen, alle Verantwortung auf ihre ukrainischen Marionetten abzuwälzen", sagte der russische Botschafter Anatoli Antonow in einer Erklärung zu Nord Stream. "Wir werden versuchen, die wahren Täter des Bombenanschlags zu identifizieren und sie zu bestrafen."

Nach der Einschätzung von Militärbischof Bernhard Felmberg ist die seelsorgerliche Betreuung von Bundeswehrsoldaten seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wichtiger als je zuvor. Die beiden christlichen Kirchen entwickelten deshalb "eine Art geistlichen Operationsplan", sagte der evangelische Militärbischof der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in einem am Freitag veröffentlichten Gespräch. "Wir müssen auf den Ernstfall, den Angriff auf einen Nato-Mitgliedstaat, vorbereitet sein, auch wenn er hoffentlich nie eintrifft."

Eingebunden sei neben dem Bundesverteidigungsministerium auch die Katastrophenhilfe mit ihren Notfallseelsorgern sowie die Gemeinden vor Ort, ebenso auch das Militärrabbinat. Dabei gehe es darum zu überlegen, wie Seelsorge in so einem "extremen Krisenfall" konkret aussehen könne, so Felmberg weiter. "Wo werden die Militärgeistlichen benötigt, wo sind sie im Weg? Was ist zu tun, wenn es zu einer großen Zahl von Verletzten und Toten kommt? Wie kann man eine Todesnachricht überbringen?" Die Militärgeistlichen selbst nähmen zur Zeit verstärkt an Übungen teil, um herauszufinden, wo sie im Fall des Falles gebraucht würden.

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un hat in einer Botschaft an Präsident Wladimir Putin sein Versprechen bekräftigt, die Zusammenarbeit mit Russland zu vertiefen, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete. Damit antwortete er auf eine Nachricht Putins, der Nordkorea gestern zum Jahrestag der Unabhängigkeit von Japan gratulierte. Der russische Staatschef sagte, dass das Band, das durch den Kampf sowjetischer Soldaten gegen Japan geschmiedet wurde, weiterhin die Grundlage ihrer Beziehungen bilde, so KCNA.

"Die freundschaftlichen Gefühle der Armeen und Völker beider Länder, die im blutigen Kampf gegen den gemeinsamen Feind geschmiedet und vertieft wurden, dienen als starke Antriebskraft für die Entwicklung der Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft und unbesiegbaren Kameradschaft“, sagte Kim.

Kim und Putin trafen sich im Juni in Pjöngjang zu einem zweiten Gipfeltreffen innerhalb von weniger als einem Jahr und unterzeichneten ein Abkommen über eine "umfassende strategische Partnerschaft“, das auch ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen umfasst.

In seiner täglichen Videoansprache kündigte der ukrainische Staatschef Selenskyj ein härteres Vorgehen gegen sogenannte Volksverräter an. "Wer Putin dient oder seinen Krieg rechtfertigt oder dem Bösen hilft, hat es nicht verdient, alles zu behalten, womit der ukrainische Staat ihn oder sie geehrt hat", sagte Selenskyj. Dies gelte für Verräter, die nach dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 nach Russland geflohen seien, sowie für Kollaborateure in Kriegszeiten, kurzum: "Alle Verbrecher, die dem russischen Staat dienen."

Ihnen müssten alle Titel und Auszeichnungen der Ukraine aberkannt werden, und zwar nicht nur per deklaratorischer Entscheidung über die Aberkennung, sondern auch per Gesetz, forderte Selenskyj. Entsprechende Gesetzesentwürfe seien bereits im Parlament vorgelegt worden.

Der ukrainische Militäreinsatz in der westrussischen Region Kursk verläuft Präsident Selenskyj zufolge weiterhin zufriedenstellend. "Es gibt einen neuen Vorstoß" sagte er, ohne weitere Angaben zu machen. Die Stadt Sudscha unweit der Grenze sei inzwischen vollständig unter ukrainischer Kontrolle.

Zudem seien weitere Ortschaften und Siedlungen eingenommen worden, insgesamt bereits über 80. Diese Angaben lassen sich kaum unabhängig überprüfen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Angesichts des zunehmenden Drucks russischer Truppen in der Ostukraine widmet Kiew der Verteidigung rund um den Donbass jetzt höchste Aufmerksamkeit. "Torezk und Pokrowsk, die meisten russischen Angriffe finden dort statt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Der dringend benötigte Nachschub sei bereits eingetroffen. "Alles, was jetzt gebraucht wird."

Selenskyj machte jedoch keine Angaben dazu, ob auch zusätzliche Truppen in die schwer umkämpften Gebiete verlegt wurden. Zu den Angriffen auf die Verteidigungsstellungen der Ukrainer rund um den Donbass teilte der Generalstab in Kiew am Abend mit, seit Tagesbeginn habe es 68 Gefechte gegeben. Schwerpunkt der Gefechte waren laut Lagebericht einmal mehr die seit Wochen umkämpften Orte Torezk und Pokrowsk. Die russischen Soldaten wurden den Angaben zufolge bei ihren Attacken von Kampffliegern unterstützt.

