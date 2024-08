liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Weitere Evakuierungen in Kursk angeordnet ++ Stand: 15.08.2024 09:10 Uhr

Angesichts der ukrainischen Offensive in der russischen Region Kursk hat der Gouverneur angeordnet, weitere Menschen zu evakuieren. Die Ukraine meldet den Abschuss von 29 russischen Drohnen in der Nacht. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine: 29 Drohnen abgeschossen

Russland ordnet weitere Evakuierungen in Kursk an

Laut Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden gestern seit Tagesbeginn in der Region Kursk mehr als 100 russische Soldaten gefangen genommen. Das schrieb Selenskyj, ebenfalls gestern, auf X.

Seit Tagen meldet die Ukraine Geländegewinne im Oblast Kursk. Inzwischen hat die Armee nach eigenen Angaben dort mehr als 1.000 Quadratkilometer russisches Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht. Präsident Selenskyj hatte am Montag mitgeteilt, dass insgesamt 74 russische Ortschaften von der Ukraine kontrolliert würden. Der russische Gouverneur von Kursk sprach dagegen von zwei Dutzend eingenommenen Orten.

Die Ukraine hat gemeldet, sämtliche 29 von Russland gestartete Drohnen in der Nacht abgeschossen zu haben. Russland habe auch drei gelenkte "Ch-59"-Raketen abgefeuert, hieß es der Nachrichtenagentur Reuters zufolge weiter.

Angesichts des Vormarsches ukrainischer Streitkräfte in die russische Grenzregion Kursk haben russische Behörden die Evakuierung des Bezirks Gluschkow angeordnet. Gouverneur Alexej Smirnow teilte über den Nachrichtendienst Telegram mit, dass die Polizei und andere staatliche Stellen die Evakuierung koordinieren werden. In dem Bezirk, der direkt an die Ukraine grenzt, leben rund 20.000 Menschen.

Die Ukraine erklärte, ihre grenzüberschreitende Offensive sei seit Tagesbeginn ein bis zwei Kilometer in die Region Kursk vorgedrungen. Zudem hätten ukrainische Truppen die russische Grenzstadt Sudscha von Moskaus Streitkräften befreit. Mindestens 200.000 Menschen wurden bereits aus der Region evakuiert.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

