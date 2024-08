liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Drohnenangriffe auf russische Treibstofflager ++ Stand: 03.08.2024 11:04 Uhr

Die Ukraine hat mehrere Treibstofflager in Südrussland mit Drohnen angegriffen. Das russische Militär hat in der Nacht die Ukraine ebenfalls mit Drohnen angegriffen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Im Süden Russlands sind durch nächtliche ukrainische Drohnenangriffe mehrere Treibstofflager in Brand gesetzt worden. Der russische Telegramkanal Mash verbreitete Videos, die die Feuer im Gebiet Rostow zeigen sollen. Den Mash-Berichten zufolge galten die Angriffe auch den russischen Luftwaffenstützpunkten Morosowsk und Millerowo in der Region. Weiter nördlich im Gebiet Orjol flogen demnach zwei fehlgeleitete ukrainische Drohnen in ein Hochhaus in dem Dorf Schilino. Mehrere Etagen seien beschädigt worden, Berichte über Opfer gibt es bislang aber nicht.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien nachts 75 ukrainische Drohnen abgefangen worden. Diese Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen, aber die Zahl spricht für einen größeren Angriff mit Drohnenschwärmen.

Die Ukraine bestätigte die Angriffe. Ziele seien ein russischer Flugplatz sowie mehrere Öldepots und Treibstofflager in drei Regionen gewesen. Auf dem Flugplatz seien unter anderem Fliegerbomben gelagert worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Ukraine hat nächtliche russische Luftangriffe mit 29 Shahed-Drohnen iranischer Bauart gemeldet. Davon seien 24 Drohnen abgeschossen worden, teilte die Luftwaffe in Kiew mit. Im westukrainischen Gebiet Winnyzja sei ein Infrastrukturobjekt getroffen worden, teilte die Regionalverwaltung mit.

Mehr als 1.400 nach Deutschland geflohene ukrainische Ärzte warten laut einem Medienbericht aktuell noch auf eine Zulassung in Deutschland. Wie die "Welt am Sonntag" berichtete, wurden von den seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 gestellten 1.674 Approbationsanträgen, um in Deutschland praktizieren zu können, bislang nur 187 bewilligt. Über 80 Prozent der Anträge seien noch offen.

Die Wartezeiten lägen jedoch für alle Antragssteller aus Ländern außerhalb der Europäischen Union bei 15 Monaten bis drei Jahren, heißt es. Die Zeitung beruft sich dafür auf eine Abfrage bei den zuständigen Ämtern aller Bundesländer. Von diesen lägen 14 vollständige Rückmeldungen vor, Bremen und Hessen hätten nur unvollständige Daten geliefert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt nach mehr als zwei Jahren Kampf gegen den russischen Angriffskrieg nun eine Entbürokratisierung beim Militär an. "Wir bereiten neue, völlig moderne Lösungen für unsere Kämpfer vor, die definitiv eine Menge unnötiger Bürokratie und Papierkram in den Einheiten beseitigen werden", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Die innovativen Entscheidungen würden schon bald der Öffentlichkeit vorgestellt, sagte er nach einem Treffen mit Vertretern des Verteidigungsministeriums. Details nannte er nicht.

Die Ukraine rechnet damit, dass wegen der Zerstörung von Energieinfrastruktur in diesem Jahr 400.000 Menschen das Land verlassen. In der Türkei wurde eine Korvette an die Ukraine überstellt. Die Entwicklungen im Liveblog.