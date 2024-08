liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Schwere Kämpfe im Osten der Ukraine ++ Stand: 02.08.2024 10:48 Uhr

Im Osten der Ukraine kommt es weiter zu schweren Gefechten. Nach Einschätzung von US-Sicherheitsberater Sullivan hat der Gefangenenaustausch keinen Einfluss auf den Krieg. Die Entwicklungen im Liveblog.

Im Osten der Ukraine dauern die schweren Kämpfe an, in deren Verlauf russische Truppen versuchen, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte den Einsatz der ukrainischen Verbände in der Umgebung des Donbass, die bei Torezk, Kupjansk, Kurachowe und Pokrowsk wiederholte Angriffe russischer Einheiten abgewehrt hätten. "Die Besatzer erleiden Verluste, wir arbeiten weiter", teilten die bei Torezk kämpfenden ukrainischen Spezialeinheiten mit.

Armeechef Olexander Syrskyj gestand kleinere Gebietsverluste ein, für die russische Einheiten mit schweren Verlusten einen "vergleichsweise überhöhten Preis" bezahlten. "Der Feind setzt seine Sturmbrigaden ein, um etwa bei Pokrowsk durchzubrechen", beschrieb er die Lage. Auch bei Kupjansk gebe es schwere Kämpfe.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Wie der von Russland eingesetzte Gouverneur der Stadt Sewastopol auf der Krim mitteilte, musste ein neunstöckiges Wohnhaus in der Stadt evakuiert werden. Das Haus sei nach einem massiven nächtlichen Angriff von einem Fragment einer ATACMS-Rakete getroffen worden, so Michail Raswoshajew. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, aber die Einwohner seien gewarnt worden, sich keinesfalls weiteren Fragmenten von Raketen zu nähern. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben derzeit nicht.

Der großangelegte Gefangenenaustausch zwischen Russland und mehreren westlichen Ländern hat nach Einschätzung des US-Sicherheitsberaters Jake Sullivan keinen Einfluss auf die Situation in der Ukraine. Er sehe keinen Zusammenhang zwischen den Verhandlungen über die Inhaftierten und möglichen diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Krieges in dem von Russland angegriffenen Land.

"Aus unserer Sicht laufen diese in getrennten Bahnen", sagte Sullivan in Washington auf Nachfrage eines Journalisten, ob die erfolgreichen Verhandlungen auch Gespräche über die Kriegssituation mit den Ukrainern befördern könnten.

Nach der Lockerung von Visa-Bestimmungen für russische und belarusische Staatsbürger in Ungarn hat EU-Innenkommissarin Ylva Johansson Bedenken geäußert. Sie teile die vor wenigen Tagen geäußerten Bedenken der Konservativen im EU-Parlament und habe einen Brief mit Fragen nach Budapest geschickt, erklärte Johansson gestern auf der Plattform X.

"Russland ist eine Sicherheitsbedrohung", schrieb sie weiter. "Wir brauchen mehr, nicht weniger Wachsamkeit. Potenziellen russischen Spionen und Saboteuren leichten Zugang zur EU zu gewähren, würde die Sicherheit von uns allen untergraben." Sie habe Erklärungen von der ungarischen Regierungen gefordert. Sollte das ungarische Vorgehen ein Risiko darstellen, "werden wir handeln".

Estland will an der Grenze zu Russland künftig jede Person und ihr Gepäck kontrollieren. In der Region Kiew sind bei einem Drohnenangriff nach ukrainischen Angaben zwei Menschen verletzt worden. Die Entwicklungen vom Donnerstag zum Nachlesen.