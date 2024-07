liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine lehnt China als Vermittler ab ++ Stand: 01.08.2024 01:09 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj möchte nicht, dass China als Vermittler im Krieg mit Russland auftritt. Die Ukraine setzt ab heute ihre Zahlungen für Auslandsschulden vorübergehend aus. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die Ukraine wird ab dem 1. August ihre Zahlungen für Auslandsschulden vorübergehend aussetzen. Damit gerät das Land in einen wahrscheinlich kurzzeitigen Zahlungsausfall, wie aus einer verabschiedeten Resolution hervorgeht. Die erste Kuponzahlung ist heute fällig. Am Mittwoch unterzeichnete Präsident Wolodymyr Selenskyj ein entsprechendes Gesetz, das die Aussetzung solcher Zahlungen bis zum 1. Oktober erlaubt.

Im Juli hatte die Ukraine eine vorläufige Einigung mit einem Ausschuss ihrer wichtigsten Anleihegläubiger über die Umstrukturierung ihrer internationalen Schulden in Höhe von fast 20 Milliarden Dollar bekannt gegeben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj möchte nicht, dass China als Vermittler im Krieg auftritt. Er hofft aber, dass Peking mehr Druck auf Moskau ausübe, um den Krieg zu beenden. In einem Gespräch mit französischen Medien sagte Selenskyj , die Ukraine bestehe zwar auf der Wiederherstellung ihrer postsowjetischen Grenzen von 1991, sei aber bereit, Gespräche mit Russland aufzunehmen, bevor alle Moskauer Truppen abgezogen seien, wenn die Bedingungen stimmen würden.

"Wenn China will, kann es Russland dazu zwingen, diesen Krieg zu beenden. Ich möchte nicht, dass (China) als Vermittler auftritt. Ich möchte, dass es Druck auf Russland ausübt, um diesen Krieg zu beenden", sagte Selenskyj gegenüber Reportern. "So wie die Vereinigten Staaten Druck ausüben, so übt auch die Europäische Union Druck aus. Je mehr Einfluss ein Land hat, desto größer sollte sein Druck auf Russland sein."