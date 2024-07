liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine und Russland melden Zerstörung von Drohnen ++ Stand: 31.07.2024 08:07 Uhr

Die Ukraine und Russland berichten von der Zerstörung feindlicher Drohnen. In Kiew waren in der Nacht Explosionen zu hören, in weiten Teilen des Landes war Luftalarm ausgelöst worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

ARD-Korrespondent Vassili Golod schreibt auf X unter Bezug auf die ukrainische Militärverwaltung von mehr als 40 abgewehrten Drohnen über Kiew und "einem der massivsten Drohnenangriffe seit Beginn des russischen Angriffskriegs".

Die ukrainische Luftabwehr hat in der Nacht mehr als 30 russische Drohnen über Kiew abgefangen. Das teilte die Militärverwaltung der Hauptstadt auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Russische Nachrichtenagenturen melden unterdessen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium, dass Abwehrsysteme in der Nacht 19 von der Ukraine gestartete Drohnen zerstört hätten.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj möchte den Schulkindern seines Landes besonderen Schutz vor dem Krieg garantieren. "Das Schuljahr steht vor der Tür und die Priorität liegt nun darin, dass die Kinder, wo immer es dank der Schutzräume möglich ist, normal und nicht aus der Ferne lernen", sagte Selenskyj gestern in einer Videoansprache. Die Regierung sei angewiesen worden, ihre Bemühungen um den Bau von Schutzräumen zu beschleunigen.

Der belarusische Machthaber Alexander Lukaschenko hat das Todesurteil gegen einen Deutschen aufgehoben. Das teilte das Präsidialamt nach Angaben der Staatsagentur Belta mit. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin bestätigte die Begnadigung und sprach von einer "erleichternden Nachricht". Die Begnadigung bedeutet jedoch nicht, dass der Deutsche jetzt freigelassen wird.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren in der Nacht Explosionen zu hören. Die Detonationen ähneln dem Geräusch von Luftabwehrsystemen, die feindliche Flugobjekte abwehren, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters.

Zuvor war in Kiew und weiten Teilen der Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. Über mögliche Schäden oder Opfer gab es zunächst keine Informationen.

