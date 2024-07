eilmeldung Belarus Zum Tode verurteilter Deutscher begnadigt Stand: 30.07.2024 19:27 Uhr

Der belarusische Machthaber Lukaschenko hat den wegen angeblichem Terrorismus zum Tode verurteilten Deutschen begnadigt. Das berichten staatliche Medien in Minsk. Eine Bestätigung des Auswärtigen Amtes gibt es noch nicht.

Der Pressedienst des belarusischen Staatsoberhaupts teilt mit, Alexander Lukaschenko habe beschlossen, den zum Tode verurteilten deutschen Staatsbürger zu begnadigen. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Belta.

Der Mann war im Juni von einem Gericht in der Oblast Minsk wegen angeblichem Terrorismus für schuldig befunden worden und hatte nach Angaben des belarusischen Geheimdienstes KGB um Gnade ersucht. Das Staatsfernsehen hatte den Deutschen, einen 29-jährigen Rettungssanitäter, zuletzt in einem Video vorgeführt, in dem er sich schuldig bekennt und um Gnade bittet.

Belarusischen Medienberichten zufolge hatte er zugegeben, im Auftrag des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU militärische Anlagen fotografiert zu haben. Außerdem habe er einen Rucksack erhalten, den er an einem Bahnhof südöstlich von Minsk auf den Gleisen abgestellt habe. Der Rucksack explodierte noch vor der Ankunft eines Zuges, niemand wurde verletzt.

Verhandlungen im Hintergrund

Beim Auswärtigen Amt war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte zuvor gesagt, dass die Bundesregierung alles tun werde, um den deutschen Staatsangehörigen bestmöglich zu unterstützen. Den Umgang mit dem Deutschen hatte das Auswärtige Amt als "unerträglich" bezeichnet.

Früheren belarusischen Medienberichten zufolge liefen im Hintergrund Verhandlungen über das Schicksal des Deutschen - etwa, ob er bei einem Gefangenenaustausch freikommen und nach Deutschland zurückkehren könnte.

Belarus gilt als Diktatur und vollstreckt als letztes Land in Europa die international umstrittene Todesstrafe, und zwar per Genickschuss.

In der Opposition wird vermutet, dass Lukaschenko einen hohen Preis für eine Begnadigung verlangt. Lukaschenko könnte etwa im Auftrag von Kremlchef Wladimir Putin, von dem er politisch und wirtschaftlich abhängig ist, die Freilassung eines in Berlin wegen Mordes im Berliner Tiergarten verurteilten Russen verlangen. Zur gleichen Zeit meldeten russische oppositionelle Anwälte und Aktivisten, dass mehrere politische Gefangene an einen unbekannten Ort verlegt worden waren - unter ihnen mehrere prominente Fälle.