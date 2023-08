liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine: Sumy erneut unter Beschuss ++ Stand: 12.08.2023 05:34 Uhr

Russland hat nach Angaben der regionalen Militärverwaltung erneut das ukrainische Gebiet Sumy angegriffen. Über Teilen der von Russland annektierten Krim ist die Flugabwehr aktiviert worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Frankreich verurteilt den russischen Raketenangriff, bei dem ein achtjähriger Junge ums Leben gekommen ist. Die jüngsten russischen Raketenangriffe, bei denen ein Kind in der Westukraine getötet wurde, stellen "Kriegsverbrechen dar und dürfen nicht ungestraft bleiben", erklärt das französische Außenministerium in einer Erklärung.

Diese Angriffe zielten erneut auf zivile Infrastrukturen, darunter auch auf Wohngebiete, was eine eklatante Verletzung der internationalen humanitären Rechte darstellt.

Frankreich werde in enger Zusammenarbeit mit seinen Partnern seine militärische Unterstützung für die Ukraine verstärken, insbesondere bei der Stärkung der Luftabwehrkapazitäten, hieß es weiter. Moskau bestreitet, absichtlich Zivilisten anzugreifen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau haben russische Streitkräfte in der Nacht zum Samstag eine Drohnenattacke Kiews über der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt. Die Ukraine habe die Krim mit 20 unbemannten Luftfahrzeugen angegriffen. "Der vereitelte Terroranschlag hat weder Opfer gefordert noch Schaden verursacht", teilte das Ministerium laut einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig verifizieren. Zuvor war in der Nacht über Teilen der Krim die Flugabwehr aktiviert worden. Das teilte Oleg Krjutschkow, ein Berater der Krim-Führung, am frühen Samstagmorgen bei Telegram mit.

Russland hat nach Angaben der regionalen Militärverwaltung erneut das ukrainische Gebiet Sumy nahe der russischen Grenze angegriffen. Im Verlauf des Freitags sei das Gebiet im Nordosten der Ukraine neunmal unter Beschuss geraten, teilte die Militärverwaltung von Sumy bei Telegram mit. Insgesamt seien 51 Explosionen registriert worden. Dabei seien unter anderem in der Gemeinde Seredyna-Buda zwei Wohnhäuser beschädigt worden, hieß es weiter. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Das russische Ministerium für digitale Entwicklung hat einem Medienbericht zufolge seinen Mitarbeitern die Nutzung von Apple iPhones und iPads zu Arbeitszwecken verboten. "Es wird ein Verbot von (Apple-)Mobilgeräten - Smartphones und Tablets - für den Zugriff auf Arbeitsanwendungen und den Austausch von Arbeits-E-Mails verhängt", sagte der Leiter des Ministeriums Maxut Schadaewer auf einer digitalen Konferenz, wie die Nachrichtenagentur Interfax berichtete.

Es sei erlaubt, iPhones für persönliche Zwecke zu nutzen. Das Ministerium erließ das Verbot zwei Monate nach der Behauptung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, dass mehrere Tausend Apple-Geräte zu Spionagezwecken der USA manipuliert worden seien. Apple wies die Anschuldigungen zurück.

Eigentlich will die EU bis zum nächsten Frühjahr eine Million Artilleriegeschosse an die Ukraine liefern - bisher sind es erst rund 224.000. Die USA sind offen für eine Ausbildung ukrainischer Piloten auf F-16-Kampfjets. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.