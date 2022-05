++ London will Moldau Waffen liefern ++

Einem Zeitungsbericht zufolge will Großbritannien der Republik Moldau Waffen liefern. Die Rating-Agentur Moody's drückt Ukraine tiefer in den Ramschbereich. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bund intensiviert Zusammenarbeit mit ukrainischem Bildungsministerium

Deutschland verstärkt seine Zusammenarbeit mit dem ukrainischem Bildungsministerium um Kriegsflüchtlingskindern so einfach wie möglich einen in ihrer Heimat anerkannten Schulabschluss zu ermöglichen. "Wir wollen den Kindern und Jugendlichen, die zu uns kommen, nicht nur Schutz geben, sondern auch eine Perspektive", sagt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger der "Augsburger Allgemeinen". "Das ist vor allem für die Schülerinnen und Schüler wichtig, die kurz vor ihrem Abschluss stehen", betont die FDP-Politikerin. "Am besten ist, wenn sie neben dem deutschen Schulunterricht ergänzend auch digitalen Unterricht aus der Ukraine haben."