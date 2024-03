liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ 18 "fliegende Ziele" über Belgorod zerstört ++ Stand: 27.03.2024 04:47 Uhr

Laut dem lokalen Gouverneur hat die russische Luftabwehr 18 "fliegende Ziele" über Belgorod zerstört. Ein Gericht in Moldau hat das Verbot der Wahlteilnahme für eine pro-russische Partei verworfen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Das Verfassungsgericht der Republik Moldau hat ein Gesetz verworfen, das darauf abzielte, die Wahlteilnahme einer Partei zu verbieten, die mit dem pro-russischen flüchtigen Geschäftsmann Ilan Schor verbunden ist. Schor, der wegen Korruption in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt worden war, hat von seinem Exil in Israel lautstarke Straßenproteste gegen Moldaus Präsidentin Maia Sandu organisiert, die den EU-Beitritt für das an die Ukraine angrenzende Land anstrebt.

Sandu beschuldigt Schor, mit russischer Hilfe zu versuchen, die Institutionen der Republik Moldau zu unterminieren. Laut Sandu ist Russland die größte Bedrohung für die Souveränität der Republik Moldau. Die separatistische Enklave Transnistrien im Osten und die mit Ilan Schor verbundene Führung der autonomen Region Gagausien im Süden hatten in den vergangenen Wochen Russland um Unterstützung gebeten.

Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs hat die russische Luftabwehr 18 "fliegende Ziele" über der südrussischen Region Belgorod abgeschossen. Eine Person sei verletzt worden, es habe Schäden an Wohnhäusern und Fahrzeugen gegeben, teilt Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit. Die Region Belgorod grenzt an die Ukraine.

