liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet Raketenbeschuss von Belgorod ++ Stand: 26.03.2024 07:38 Uhr

Russische Flugabwehrsysteme haben nach Angaben des Gouverneurs 13 Raketen über Belgorod abgeschossen. Kreml-Sprecher Peskow nannte einen globalen Ukraine-Friedensgipfel ohne Beteiligung Russlands "absurd". Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland meldet erneuten Raketenabschuss über Belgorod

Die Ukraine ist nach eigenen Angaben in der Nacht erneut von Russland mit Drohnen angegriffen worden. Alle zwölf unbemannten Fluggeräte seien abgeschossen worden, teilt die Luftwaffe mit. Die im Iran hergestellten Drohnen seien über Regionen im Süden und Osten abgefangen worden.

Russische Flugabwehrsysteme haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums mehrere Raketen über der Grenzregion Belgorod abgeschossen. Der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, sprach in seinem Telegram-Kanal von insgesamt 13 Geschossen. Demnach wurden bei den Angriffen zwei Menschen verletzt.

Ein globaler Friedensgipfel über die Ukraine ohne Russland ist nach Angaben des Sprechers des russischen Präsidialamts, Dmitri Peskow, "absurd" und zum Scheitern verurteilt. Dies erklärte Peskow in einem Interview mit der russischen Wochenzeitung Argumenty I Fakty.

"Kann das ukrainische Problem ohne Russlands Beteiligung gelöst werden? Die Antwort ist klar: Nein", sagte Peskow darin. "Denn die Ukraine ist zu einem Instrument in den Händen des kollektiven Westens geworden, mit dessen Hilfe er, so scheint es, Russland noch mehr unter Druck setzen, einschränken und an den Rand der Entwicklung drängen will. Und, sollte es ihnen gelingen, es zu vernichten", fügte er hinzu.

Seit Kriegsbeginn hat die Ukraine nach eigenen Angaben 2.000 Marschflugkörper oder Raketen abgewehrt. Bei russischen Raketenangriffen sind in Kiew neun Menschen verletzt worden. Der Liveblog vom Montag zum Nachlesen.