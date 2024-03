liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet Abschuss von Drohnen über Rostow ++ Stand: 25.03.2024 06:31 Uhr

Russland hat nach eigenen Angaben elf Drohnen über dem Südwesten des Landes abgeschossen. Innenministerin Faeser warnt vor wachsender Gefahr durch die hybride Kriegsführung Russlands. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland meldet Abschuss von Drohnen über Rostow

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vor wachsenden Gefahren durch die hybride Kriegsführung Russlands gewarnt. "Wir erleben hier tatsächlich eine neue Dimension der Bedrohungen durch die russische Aggression", sagte die SPD-Politikerin der Süddeutschen Zeitung. "Wir sehen Einflussnahmeversuche durch Lügen, durch massive Desinformation. Aber auch die Spionage ist mindestens so aktiv", sagte Faeser. Sie warf dem Kreml zugleich vor, Fluchtbewegungen nach Westeuropa gezielt zu fördern: "Russland will den Westen auch mit Migration destabilisieren."

Die Bundesregierung werde sich in den kommenden Monaten stärker gegen den Einfluss Russlands in Westeuropa wappnen, kündigte die Ministerin an. Besonders wichtig sei der Schutz der anstehenden Wahlen.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Luftabwehr elf aus der Ukraine gestartete Drohnen über der Region Rostow im Südwesten Russlands abgeschossen. Zuvor hatte der Gouverneur der Region, Wassili Golubew, auf Telegram mitgeteilt, zwei Kraftwerksblöcke des Kraftwerks Nowotscherkassk seien nach einem Brand am frühen Morgen außer Betrieb. Das Feuer sei schnell gelöscht worden und es gebe keine Verletzten. Er machte keine Angaben über die Ursache des Brandes.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Migrationsforscher Gerald Knaus hat für den Fall einer militärischen Niederlage der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland vor Millionen weiterer Flüchtlinge aus dem Land gewarnt. "Diejenigen, die in Europa zögern, die Ukraine stärker zu unterstützen, haben immer noch nicht wirklich erfasst, was auf dem Spiel steht", sagte Knaus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und ergänzte: "Denn wenn die Ukraine den Krieg verliert, dann erleben wir die weltweit größte Fluchtbewegung seit den 1940er-Jahren. Dann kommen viele Millionen Menschen mehr."

Knaus sagte: "Wir haben jetzt bereits etwa zehn Millionen vertriebene Ukrainer. Aber viele weitere Millionen Menschen sind in der Ukraine geblieben, weil sie auf einen Erfolg setzen." Schwinde dieser Glaube, könne die Zahl der Flüchtlinge "sehr schnell sehr stark wachsen". Knaus verwies in diesem Zusammenhang auf die Wochen nach Beginn der russischen Invasion im Februar 2022, als drei Millionen Menschen binnen drei Wochen aus dem Land geflohen seien.