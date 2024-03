liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Verletzte nach Drohnenangriff +++ Stand: 06.03.2024 11:14 Uhr

In der Ukraine sind nach Behördenangaben mehrere Menschen bei russischen Drohnenangriffen verletzt worden. Ukrainische Angriffe mit Drohnen wurden auch aus Russland gemeldet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Chef der Internationalen Atomenergieagentur IAEA, Rafael Grossi, will heute in Sotschi mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Situation im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja sprechen. Er wolle wissen, was Russland mit dem AKW vorhabe, sagte Grossi vor seiner Reise nach Russland. Das größte Atomkraftwerk Europas ist seit zwei Jahren von russischen Soldaten besetzt und wurde mehrfach beschossen. Mehrfach hat es die Verbindung zu externen Stromleitungen verloren und war auf Dieselgeneratoren für die Kühlpumpen angewiesen.

Der Gouverneur der russischen Region Kursk hat auf seinem Telegram-Kanal einen weiteren ukrainischen Drohnenangriff gemeldet. Dieser habe ebenfalls das bereits zuvor attackierte und in Brand stehende Treibstofflager eines Bergbaukombinats in der Stadt Schelesnogorsk getroffen.

Die Ukraine hat in der Nacht zum Mittwoch eigenen Angaben zufolge Dutzende von Russland gestartete Drohnen abgeschossen. Sieben Menschen seien in der Region Sumy im Osten des Landes verletzt worden, erklärte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft. Das ukrainische Militär teilte mit, 38 russische Drohnen seien abgefangen und zerstört worden. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte 42 Drohnen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. Sie seien von russischen Grenzregionen und der von Moskau annektierten Halbinsel Krim aus gestartet worden. Russland habe zudem mit fünf Raketen angegriffen.

Die im Iran gefertigte "Shahed"-Drohnen seien im Süden, im Zentrum, im Westen und Nordosten der Ukraine abgefangen worden. In der Region Odessa erklärten die Behörden, eine Freizeiteinrichtung, eine Gasleitung und Wohnhäuser seien durch Trümmer von abgeschossenen Drohnen beschädigt worden. In der Region Chmelnyzkyj wurde nach Angaben der Behörden ein "Infrastrukturobjekt" beschädigt, einige Bewohner seien ohne Strom gewesen. In einigen Landesteilen habe der Luftalarm laut ukrainischen Militärangaben mehr als zwei Stunden gedauert. Es ist einer der schwersten russischen Drohnenangriffe der vergangenen Wochen.

Schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

In der russischen Oblast Kursk ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs ein Lager für Treib- und Schmierstoffe von einer ukrainischen Drohne getroffen worden. Ein Treibstofftank stehe in Flammen, teilte Gouverneur Roman Starowoit auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. Niemand sei verletzt worden.

Zudem teilen die Behörden in den russischen Oblasten Belgorod und Woronesch mit, dass ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien. Kursk, Belgorod und Woronesch grenzen an die Ukraine. Aus dem russischen Grenzgebiet wurden immer wieder Angriffe seitens der ukrainischen Streitkräfte gemeldet. Die Ukraine selbst nimmt dazu meist nicht Stellung.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, hat Sympathien für Forderungen signalisiert, dass Ukraine-Flüchtlinge künftig nicht mehr direkt Bürgergeld erhalten sollen. "Die FDP ist offen für den Vorschlag, dass neu ankommende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine künftig wieder Leistungen über das Asylrecht und nicht sofort Bürgergeld erhalten", sagte Thomae der "Augsburger Allgemeinen". Entsprechende Forderungen waren aus der Union gekommen, aber auch vom Deutschen Landkreistag.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine können in Deutschland seit Juni 2022 Leistungen der Grundsicherung (damals noch Hartz IV, heute Bürgergeld) erhalten, anstelle der geringeren Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Darauf hatten sich damals Bund und Länder verständigt. Begründet wurde die Änderung unter anderem damit, dass Flüchtlinge aus der Ukraine direkt Anspruch auf einen Aufenthaltstitel haben und daher keine Entscheidung wie bei Asylbewerbern abwarten müssten.

Argentiniens Präsident Javier Milei will sich einem Medienbericht zufolge während einer Europareise im Juni mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew treffen. Das geht aus einem Artikel der Zeitung "Infobae" hervor, den Milei auf der Social-Media-Plattform X teilte.

Moskau droht, deutsche Journalisten aus Russland auszuweisen - wegen angeblicher Schikanen gegen russische Medien in Deutschland. Der Internationale Strafgerichtshof erlässt Haftbefehle gegen zwei Russen. Alle Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.