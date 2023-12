liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Erneut Drohnenangriffe auf Cherson ++ Stand: 27.12.2023 06:58 Uhr

Odessa und Cherson waren erneut Ziel russischer Kampfdrohnen. Die Europäische Union bereitet einem Zeitungsbericht zufolge ein Hilfsprogramm von bis zu 20 Milliarden Euro vor. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine: 32 von 46 Drohnen abgeschossen

Neue EU-Hilfen für Ukraine geplant

Russland hat nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe 46 Drohnenangriffe gestartet. 32 der Drohnen habe man abgeschossen, hieß es. Auf Telegram schrieb die Luftwaffe, die meisten Drohnen, die man nicht zerstört habe, hätten die Region Cherson getroffen - vor allem Frontgebiete im Osten und Westen der Ukraine.

Russland will nach Angaben des Rüstungskonzerns Rostec seine modernsten Artilleriesysteme bald an der Grenze zu Finnland und Norwegen stationieren. Die Tests der neuen selbstfahrenden Haubitzen Coalition-SV seien abgeschlossen und die Massenproduktion habe bereits begonnen, sagte Rostec-Chef Sergej Tschemesow der staatlichen Nachrichtenagentur RIA.

Bis Ende 2023 werde die erste Serienproduktion ausgeliefert. "Ich denke, dass sie dort bald zum Einsatz kommen werden, denn Haubitzen dieser Klasse sind notwendig, um westliche Artilleriemodelle in der Reichweite zu übertreffen." Präsident Wladimir Putin hatte mit dem NATO-Beitritt Finnlands angekündigt, dass Russland seine Streitkräfte an den Westgrenzen des Landes verstärken werde.

Die südukrainische Hafenstadt Odessa sowie Cherson waren in der Nacht erneut Ziel russischer Kampfdrohnen. Die Flugabwehr in den beiden Städten trat in Aktion, Explosionen waren zu hören. Das russische Militär hatte die Drohnen über das Schwarze Meer anfliegen lassen.

Die Europäische Union (EU) bereitet einem Zeitungsbericht zufolge ein Hilfsprogramm von bis zu 20 Milliarden Euro für die Ukraine vor. Der schuldenfinanzierte Plan würde Ungarn umgehen, um das Geld schnell für die Regierung in Kiew freizugeben, berichtet die Zeitung "Financial Times".

