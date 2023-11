liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Baerbock fordert "Winterschutzschirm" für Ukraine ++ Stand: 29.11.2023 09:23 Uhr

Außenministerin Baerbock ruft zu besonders großer Unterstützung der Ukraine im Winter auf. Heftige Stürme und starker Regen verlangsamen laut dem ukrainischen Militär den russischen Vormarsch in der Ost-Ukraine. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ruft dazu auf, der Ukraine mit Blick auf den nahenden Winter fest unter die Arme zu greifen. Russland greife wie auch vor einem Jahr gezielt die Infrastruktur in der Ukraine an, um die Versorgung der Menschen mit Strom und warmem Wasser abzuschneiden, sagt Baerbock vor Beratungen der NATO-Außenministerinnen und Außenminister in Brüssel. Deshalb müsse ein Winterschutzschirm gespannt werden, für den Deutschland bereits Generatoren und Patriot-Flugabwehrsysteme zur Verfügung gestellt habe. "Und ich rufe erneut weltweit dazu auf, alles dafür zu tun, gemeinsam für die Ukraine diesen Winterschutzschirm zu spannen."

2022 hielten die Russen die Stadt Isjum monatelang besetzt - laut dem stellvertretenden Bürgermeister sind 80 Prozent der Gebäude zerstört worden, darunter sechs der elf Schulen. Und bis heute misstrauen sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt.

Schlechtes Wetter behindert nach ukrainischen Angaben den russischen Vormarsch in der Ostukraine. "Wir sehen keine ankommende Ausrüstung", sagt ein ukrainischer Offizier im Staatsfernsehen. "Das Wetter ist schlecht. Aber sobald der Frost kommt und der Boden härter wird, ist ein Angriff mit schwerem Gerät möglich".

Heftige Stürme mit starken Regenfällen - und Schnee im Süden - haben den Boden aufgeweicht und für militärische Manöver untauglich gemacht. Der ukrainische Militärsprecher Wolodymyr Fitio bestätigt, dass das schlechte Wetter die Russen zu "Anpassungen" gezwungen habe. "Man kann nicht vorrücken, wenn der Boden so ist", sagte Fitio dem Sender Espreso TV. "Früher haben die Russen auf ihre Reserven zurückgegriffen und sie in die Schlacht geschickt. Wegen des Wetters gibt es jetzt viel weniger solche Bewegungen".

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Außenministerinnen und Außenminister der 31 NATO-Staaten setzen am Mittwoch ihre Beratungen in Brüssel fort. Im Zentrum steht dabei der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Erstmals wird dazu der neu geschaffene NATO-Ukraine-Rat auf Ebene der Außenminister zusammenkommen. Die Ukraine wird von Ressortchef Dmytro Kuleba vertreten. Für Deutschland nimmt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock teil. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte zum Auftakt des Treffens am Dienstag, dass die NATO weiter fest an der Seite der Ukraine stehe.

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben die meisten der nächtlichen russischen Angriffe mit 21 Drohnen und drei Marschflugkörpern abgewehrt. Die Drohnen des iranischen Typs Schahed seien in die Region Chmelnitskyj geflogen, die Marschflugkörper hätten Ziele im Süden der Ukraine anvisiert, teilt die Luftwaffe auf Telegram mit. Nur ein Marschflugkörper sei nicht abgeschossen worden, aber der habe sein Ziel verfehlt. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, vier Marschflugkörper seien von einer Fregatte aus gestartet worden.

Ein Sturm über dem Schwarzen Meer bremst laut US-Experten das militärische Vorgehen in der Ukraine. Die Frau des ukrainischen Militärgeheimdienstchefs soll nach Angaben der Regierung vergiftet worden sein. Alle Entwicklungen vom Dienstag zum Nachlesen.