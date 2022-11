Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert einen langfristigen Schutz des Getreide-Korridors. Bundeskanzler Scholz weist gegenüber dem türkischen Präsidenten Erdogan die russischen Vorwürfe zu einer "schmutzigen Bombe" zurück. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Was bedeutet Moskaus Aussetzung des Getreidedeals? Die Verunsicherung spielt dem Kreml in die Hände.

Russland hatte am Samstag seine Teilnahme am Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide ausgesetzt und dies mit einem Drohnenangriff auf seine Schwarzmeerflotte auf der annektierten Halbinsel Krim begründet. Nach Angaben des russischen Militärs wurde der Angriff teilweise von dem für den Getreidetransport genutzten Schiffskorridor aus durchgeführt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen langfristigen Schutz für die Getreideexporte seines Landes über das Schwarze Meer gefordert. "Der Getreide-Korridor braucht zuverlässigen und langfristigen Schutz", erklärte Selenskyj in seiner täglichen Online-Botschaft. Russland müsse verstehen, "dass es eine harte, umfassende Antwort auf alle Maßnahmen erhalten wird, die unsere Nahrungsmittelexporte stören", fügte Selenskyj hinzu.

Scholz weist gegenüber Erdogan russische Vorwürfe zu "schmutziger Bombe" zurück

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erneut die Vorwürfe Russlands zurückgeworfen, die Ukraine bereite den Einsatz einer "schmutzigen Bombe" vor. Scholz habe entsprechende "von Russland erhobene Anschuldigungen" als "haltlos" zurückgewiesen, erklärte das Bundeskanzleramt am späten Abend in einer Mitteilung über das Telefongespräch. Scholz habe gegenüber Erdogan zudem den türkischen Einsatz zur Fortsetzung ukrainischer Getreideexporte im Rahmen des Getreide-Abkommens gewürdigt.

Scholz und Erdogan seien sich "einig" gewesen, dass "Russlands nukleare Rhetorik" unverantwortlich sei. Der Bundeskanzler und der türkische Staatspräsident hätten überdies vereinbart, sich in der "aktuellen Sicherheitslage" weiterhin eng auszutauschen.