Die USA wollen Ukraine weitere drei Milliarden Dollar an Militärhilfe stellen. Ukraines Präsident Selenskyj hat sich mit deutlichen Worten zum Stand im Verteidigungskrieg gegen Russland geäußert. Alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

Der russische Kreml-Kritiker und ehemlige Bürgermeister von Jekaterinburg, Jewgeni Roisman, ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass wegen seiner Aussagen zum Krieg in der Ukraine verhaftet worden. Es werde gegen ihn wegen "Diskreditierung der russischen Armee" ermittelt, berichtet die russische Tass unter Berufung auf Sicherheitsdienste. Russland hat bislang mehrere Aktivisten strafrechtlich verfolgt, die das Vorgehen Russlands als Krieg bezeichneten oder kritisierten. Die Regierung in Moskau nennt die Invasion der Ukraine "spezielle Militäroperation".

USA wollen Ukraine weitere drei Milliarden Dollar an Militärhilfe stellen

Die USA werden der Ukraine Militärhilfen in Höhe von weiteren drei Milliarden Dollar (rund drei Milliarden Euro) zur Verfügung stellen. Die offizielle Ankündigung des Weißen Hauses soll heute erfolgen, am Unabhängigkeitstag der Ukraine und zugleich genau sechs Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen das Land, wie ein US-Regierungsvertreter sagte. Die Gelder können unter anderem für Waffen und Training genutzt werden. Russland hatte die Ukraine am 24. Februar angegriffen. Die USA und andere westliche Staaten unterstützen die Ukraine mit Waffenlieferungen, damit das Land die russischen Streitkräfte abwehren kann.