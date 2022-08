Liveblog Ukraine-Krieg und die Folgen ++ USA verurteilen russische Kriegsprozesse ++ Stand: 25.08.2022 07:25 Uhr

Die USA kritisieren die angekündigten russische Verfahren gegen ukrainische Kriegsgefangene in Mariupol als "Schauprozesse". Kanzler Scholz will heute ukrainische Soldaten bei ihrer Ausbildung in Deutschland besuchen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj: Mindestens 22 Tote nach Angriff auf Zug Nach dem russischen Beschuss eines Personenzugs in der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf mindestens 22 gestiegen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Abend des ukrainischen Nationalfeiertags in einer Videoansprache, fünf Tote seien aus einem Auto an den Bahngleisen geborgen worden. Die Rakete war am Bahnhof des Ortes Tschaplyne des zentralukrainischen Gebietes Dnipropetrowsk eingeschlagen. Am ukrainischen Unabhängigkeitstag 22 Tote bei Angriff auf Bahnhof Am ukrainischen Unabhängigkeitstag gab es im Zentrum des Landes einen folgenschweren Angriff mit mindestens 22 Toten.

Darauf hoffen die Menschen in der Ukraine Die Eltern besuchen, wieder mal zum See fahren oder heiraten - für ihre Sendung aus Kiew haben die tagesthemen die Menschen vor Ort unter anderem nach ihren Hoffnungen gefragt. In der Ausgabe sehen Sie zudem Berichte über eine Einschulung in dem zerstörten Vorort Irpin oder ein Interview mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba. Darauf hoffen die Menschen in der Ukraine Christian Wulf, ARD-aktuell, tagesthemen 22:15 Uhr, 24.8.2022 tagesthemen live aus Kiew Ein halbes Jahr nach Russlands Angriff auf die Ukraine: Wie leben die Menschen im Krieg und mit seinen Folgen? tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga ist mit WDR-Reporter Vassili Golod eine Woche durch das Land gereist und hat mit Ukrainerinnen und Ukrainern über Leben und Überleben im Krieg gesprochen. Die Reise endete am 24. August - dem Unabhängigkeitstag der Ukraine und dem Tag, an dem vor sechs Monaten die russische Invasion begann. Zu diesem Anlass wurden die tagesthemen live aus Kiew gesendet, moderiert von Caren Miosga.