liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Trump kündigt Treffen mit Selenskyj an ++ Stand: 27.09.2024 02:08 Uhr

US-Präsidentschaftskandidat Trump hat angekündigt, sich heute mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu treffen. Nach ukrainischen Angaben wurde ein Mensch bei Angriffen westlich von Cherson getötet. Die Entwicklungen im Liveblog.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat den Iran aufgefordert, jegliche Unterstützung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einzustellen und die Weitergabe von ballistischen Raketen und Drohnen zu stoppen. Das schreibt das Auswärtige Amt auf der Plattform X. Baerbock hatte mit ihrem iranischen Amtskollegen Abbas Araktschi am Rande der UN-Vollversammlung in New York gesprochen.

Bei der UN-Generaldebatte warnte sie zudem vor einer nachlassender Unterstützung für die Ukraine. "Die Vorstellung, dass es in der Ukraine keine Kämpfe und kein Sterben gäbe, wenn es keine Verteidigungswaffen gäbe, ist so einfach wie falsch", sagte Baerbock. "Wenn Russland seinen Angriff einstellt, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, ist es mit der Ukraine vorbei."

Nach ukrainischen Angaben haben russische Streitkräfte am Donnerstag wiederholt die Siedlung Tomyna Balka westlich der von der Ukraine kontrollierten Stadt Cherson beschossen. Das berichtete der Gouverneur der Region, Prokrudin. Dabei seien eine Frau getötet und eine weitere Person verletzt worden, hieß es auf Telegram.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will sich heute mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in New York treffen. Die Zusammenkunft solle im Trump Tower in Manhattan stattfinden, sagte Trump zu Reportern.

Selenskyj, der am Donnerstag mit Präsident Joe Biden zusammentraf, soll seinen Aufenthalt in den USA verlängert haben, um Trump zu treffen. Vor seiner Reise in die USA hatte Selenskyj gesagt, er wolle Trump, den demokratischen Präsidenten Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris treffen, um seinen "Siegesplan" zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorzustellen.

US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat der Forderung ihres republikanischen Kontrahenten Donald Trump nach Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland eine klare Absage erteilt. "Das sind keine Vorschläge für Frieden", betonte Harris am Donnerstag bei einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. "Das sind vielmehr Vorschläge für Kapitulation." Forderungen, wonach die Ukraine Territorium an Russland abgeben solle, seien "gefährlich und inakzeptabel".

