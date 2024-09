Gespräche über Ukraine-Krieg Selenskyj trifft Trump in New York Stand: 27.09.2024 16:54 Uhr

Bei seinem Besuch in den USA hat der ukrainische Präsident Selenskyj den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump getroffen. Der Ex-Präsident ist ein vehementer Kritiker der US-Milliardenhilfen für die Ukraine.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat sich bei seiner USA-Reise mit dem früheren US-Präsidenten und republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump getroffen. Beide kamen in Trumps Hochhaus Trump Tower in New York zusammen, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

"Es ist eine Ehre, den Präsidenten bei uns zu haben", sagte Trump demnach. "Wir haben die gemeinsame Ansicht, dass der Krieg in der Ukraine gestoppt werden muss", sagte Selenskyj.

Trump hatte das Treffen am Vorabend bei einer Pressekonferenz angekündigt. Selenskyj habe darum gebeten, sagte der Republikaner. Das letzte persönliche Treffen zwischen beiden fand 2019 statt, als Trump noch als Präsident amtierte.

Trump massiver Kritiker der Ukraine-Hilfen

Trump ist ein vehementer Kritiker der US-Milliardenhilfen für die Ukraine. Wenn er wiedergewählt werde, werde er den Krieg sofort beenden, kündigt Trump immer wieder an - ohne jedoch Details zu nennen, wie er das machen wollen würde. Er drängt die Führung in Kiew dazu, mit Russland ein Abkommen zu schließen.

Kritiker werfen dem Ex-Präsidenten vor, dies komme einer Kapitulation der Ukraine gleich. Trump übernehme damit die Position des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Biden sagt neue Hilfen zu

Selenskyj ist derzeit für die Generalversammlung der Vereinten Nationen in den USA. In Washington traf er sich unter anderem mit US-Präsident Joe Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris, der Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, um für die anhaltende Unterstützung seines Landes bei der Verteidigung gegen Russland zu werben.

Biden sagte dem ukrainischen Präsidenten neue Milliardenhilfen zu und lud zu einem Gipfeltreffen der Ukraine-Kontaktgruppe für den 12. Oktober in Deutschland ein.