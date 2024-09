liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ USA kündigen neue Militärhilfe für Ukraine an ++ Stand: 26.09.2024 03:00 Uhr

Das US-Außenministerium hat neue Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 375 Millionen Dollar angekündigt. US-Präsident Biden empfängt heute in Washington den ukrainischen Staatschef Selenskyj. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird heute in Washington zu Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris zusammentreffen. Selenskyj hält sich zu einem mehrtägigen Besuch in den USA auf, um bei den westlichen Verbündeten für weitere Unterstützung für sein Land zu werben. Der ukrainische Präsident will Biden seinen sogenannten Siegesplan vorlegen, der einen Weg zur Beendigung des Krieges aufzeigen soll.

Ukrainische Flugabwehreinheiten haben nach Augenzeugenberichten in der Umgebung von Kiew mindestens fünf Drohnen abgeschossen. In der Hauptstadt seien Explosionen zu hören, berichten Augenzeugen laut Nachrichtenagentur Reuters. In Kiew und weiten Teilen der Zentralukraine gilt weiterhin Luftalarm.

US-Außenminister Antony Blinken hat neue Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 375 Millionen Dollar (rund 337 Euro) angekündigt. "Die Vereinigten Staaten stehen hinter der Verteidigung der Ukraine gegen Russlands brutale Aggression", erklärte Blinken am Mittwoch. Washington werde die neue Hilfe "so schnell wie möglich bereitstellen". Das neue Paket umfasse "Munition und Unterstützung" für das US-Artilleriesystem Himars sowie Streu- und Artilleriemunition, gepanzerte und leichte Artilleriefahrzeuge, Kleinwaffen und Panzerabwehrwaffen.

Washington ist der größte Unterstützer Kiews im Krieg gegen Moskau. Seit der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 haben die USA der Ukraine rund 175 Milliarden Dollar an Militär- und Wirtschaftshilfen zur Verfügung gestellt.

US-Präsident Joe Biden hat gemeinsam mit internationalen Partnern bekräftigt, der Ukraine beim Wiederaufbau zur Seite zu stehen. "Wir sind entschlossen, der Ukraine die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um stärker zu werden als zuvor", sagte er am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Es sei kein Geheimnis, dass die russischen Angriffe erheblichen Schaden verursacht hätten. Doch die Ukraine sei wirtschaftlich widerstandsfähig.

Der britische Premier Starmer hat Russland vorgeworfen, die eigenen Bürger "durch den Fleischwolf" zu drehen. In Kramatorsk sind mindestens zwei Menschen bei einem russischen Angriff gestorben. Die Entwicklungen vom Mittwoch zum Nachlesen.