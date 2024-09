Krieg gegen die Ukraine USA liefern Gleitbomben und "Patriot"-Flugabwehr Stand: 26.09.2024 14:42 Uhr

US-Präsident Biden hat der Ukraine weitere Militärhilfen im Umfang von fast acht Milliarden Dollar zugesagt - darunter sind erstmal Gleitbomben. Zudem kündigte Biden ein hochrangiges Treffen in Deutschland an.

Die USA gewähren der von Russland angegriffenen Ukraine ein weiteres großes Hilfspaket im Wert von umgerechnet fast acht Milliarden Euro. Das teilte das Weiße Haus vor einem Treffen von US-Präsident Joe Biden mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Washington mit. Zu dem Paket gehören ein weiteres "Patriot"-Flugabwehrsystem, Artilleriemunition, Drohnen und erstmals Gleitbomben des Typs "AGM-154" des Herstellers Raytheon. Der größte Anteil des Hilfspakets soll nach Aussagen des Weißen Hauses innerhalb weniger Tage freigegeben werden.

Selenskyj wirbt bei einem USA-Besuch für die weitere Unterstützung seines Landes und will Biden einen "Siegesplan" präsentieren. Kiew drängt in dem Zusammenhang seit Wochen auch auf die Freigabe von weitreichenden Waffen für den Einsatz gegen Ziele tief in russischem Staatsgebiet.

Eskalation befürchtet

Zu diesem Thema traf Biden allerdings jetzt keine Aussagen. Die USA lehnen dies bislang ab, da sie eine Eskalation befürchten, die zu einem direkten Konflikt mit Russland führen könnte. Moskau hat für diesen Fall neue Atomdrohungen ausgesprochen.

"Wir werden diese Hilfe so effektiv und transparent wie möglich einsetzen, um unser wichtigstes gemeinsames Ziel zu erreichen: eine siegreiche Ukraine, einen gerechten und dauerhaften Frieden und transatlantische Sicherheit", versicherte Selenskyj in Onlinenetzwerken. Er erwähnte die Unterstützung sowohl von Republikanern als auch von Demokraten und würdigte auch ein Ausbildungsprogramm für ukrainische Piloten an F-16-Kampfjets.

Biden kündigt Treffen in Deutschland an

Zudem lud Biden für Oktober zu einem Treffen hochrangiger Vertreter der Ukraine in Deutschland ein. Bei einem Gipfel der Ukraine-Kontaktgruppe sollten mehr als 50 Unterstützer-Länder beraten, wie sie die Ukraine "bei ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression" unterstützen können, erklärte Biden.

Der Deutschlandbesuch des US-Präsidenten ist für den 10. bis 12. Oktober geplant. Die Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe finden in der Regel auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein statt.

Es wird Bidens letzter Besuch in Deutschland als amtierender US-Präsident sein. Der 81-Jährige hatte in seiner Amtszeit die transatlantische Partnerschaft wiederbelebt, die sein Vorgänger Donald Trump durch zahlreiche politische Manöver beschädigt hatte.