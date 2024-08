liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Indiens Regierungschef Modi in Kiew erwartet ++ Stand: 23.08.2024 04:10 Uhr

Der indische Regierungschef Modi wird sich heute mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew treffen. Die USA planen nach AP-Informationen neue Waffenlieferungen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der indische Regierungschef Narendra Modi freut sich nach eigenen Angaben auf das heutige Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. "Ich freue mich auf die Gelegenheit, Perspektiven für eine friedliche Lösung des anhaltenden Ukraine-Konflikts auszutauschen", so Modi. Als Freund und Partner hoffe Indien auf eine baldige Rückkehr von Frieden und Stabilität in der Region.

Modis Besuch ist die erste Reise eines indischen Regierungschefs in die Ukraine seit der Unabhängigkeit Kiews von der Sowjetunion 1991.

Die USA wollen nach Angaben von Regierungsvertretern zusätzliche Militärhilfen im Umfang von etwa 125 Millionen Dollar in die Ukraine schicken. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Das Hilfspaket beinhalte Luftabwehrraketen, Munition für HIMARS-Mehrfachraketenwerfer und eine Reihe anderer Waffen, Ausrüstung und Fahrzeuge, sagten die Regierungsvertreter. Die offizielle Ankündigung soll es demnach heute im Laufe des Tages geben (Ortszeit). Die Waffen stammen aus Armeebeständen und könnten damit rasch geliefert werden.

Laut dem ukrainischen Präsident Selenskyj soll der Kursk-Einmarsch dazu beitragen, den Krieg zu beenden. In der Region Krasnodar soll eine russische Fähre nach einem Beschuss in Brand geraten sein.