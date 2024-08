US-Wahl 2024

Parteitag der Demokraten Harris verspricht einen "neuen Weg voran" Stand: 23.08.2024 05:33 Uhr

Kamala Harris hat ihre Nominierung zur demokratischen Präsidentschaftskandidatin offiziell angenommen. In einer kämpferischen Rede warb sie um die Mittelschicht und warnte vor ernsten Konsequenzen, sollte Trump die Wahl gewinnen.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat noch 75 Tage Zeit, die US-Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. Zum Abschluss des Parteitags ihrer Partei in Chicago umriss sie ihre Pläne und ihr Programm für das Weiße Haus - und nahm offiziell ihre Nominierung an.

"Ich weiß, dass heute Abend Menschen mit unterschiedlichen Ansichten zuschauen. Und ich möchte, dass Ihr wisst: Ich verspreche, Präsidentin aller Amerikaner zu sein", sagte die amtierende Vizepräsidentin. Sie wolle zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern einen "neuen Weg voran" einschlagen - nicht als Mitglieder einer Partei oder Gruppe, sondern als Amerikaner. Sie wolle "Bitterkeit, Zynismus und die spaltenden Auseinandersetzungen der Vergangenheit" überwinden.

Klare Warnung vor Trump

Sie warnte gleichzeitig vor den Folgen eines Wahlsiegs des republikanischen Kandidaten Donald Trump. Dieser kümmere sich nur um seine eigenen Interessen. "Die Konsequenzen, die sich ergeben, wenn Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht, sind extrem ernst", sagte sie.

Sie hingegen wolle sich für die Mittelschicht und den Zusammenhalt der Gesellschaft einsetzen, versprach Harris. Wenn sie gewählt werde, wolle sie Steuersenkungen durchsetzen, von denen mehr als 100 Millionen US-Amerikaner profitierten. Sie wolle eine Präsidentin sein, die sowohl führt, als auch zuhört. Mehrfach bekannte sie sich zu den Alliierten der USA und kündigte eine enge Zusammenarbeit mit den traditionellen Partnern sowie der Ukraine an.

Selbstbild der Kämpferin für Gerechtigkeit

Wie in der US-Politik üblich, sprach Harris über ihre Familiengeschichte, ihre Eltern und ihren Werdegang. So erzählte die 59-Jährige von einer Mitschülerin, die zu Hause sexualisierter Gewalt ausgesetzt war - dies habe sie darin bestärkt, Staatsanwältin zu werden. Harris stellte sich als Kämpferin für Gerechtigkeit im "Namen des Volkes" dar. Sie habe viele schwierige Strafverfahren geführt und sei auch bereit, den schwierigen Wahlkampf um das Weiße Haus zu führen.

Die kämpferische Rede von Harris wurde immer wieder vom Jubel der Delegierten unterbrochen.

Wahlkampf um die Mittelschicht

Obwohl Harris seit dreieinhalb Jahren US-Vizepräsidentin ist, ist noch wenig über ihr politisches Programm bekannt. Vor rund einer Woche umriss sie bei einer Wahlkampfrede in North Carolina ihren wirtschaftspolitischen Kurs. Schon dort kündigte sie Steuersenkungen für Menschen mit mittlerem und niedrigem Einkommen an.

Harris hatte bereits in der Nacht zum Dienstag kurz zum Auftakt des Parteitags gesprochen. Dabei dankte sie dem amtierenden Präsidenten Biden für dessen Dienst an der Nation. Biden hatte nach parteiinternem Druck seine erneute Bewerbung um das Präsidentenamt zurückgezogen und den Weg für Harris freigemacht.

Sängerin Pink performt "What About Us"

Ein Parteitag ist auch immer eine Unterhaltungsshow für die Anwesenden in der Halle und die Menschen vor den Bildschirmen. In Chicago trat am vierten Tag US-Superstar Pink gemeinsam mit ihrer Tochter Willow auf und sang "What About Us".

In dem Song geht es um das Gefühl der Enttäuschung von politischen Verantwortungsträgern, die ihre Versprechen nicht einhalten. Er bringt den Frust der Menschen zum Ausdruck, die das Gefühl haben, dass ihre Stimme nicht gehört wird.

Pink (re.) sang gemeinsam mit ihrer Tochter Willow den Song "What About Us".

Gestern hatte Harris' "running mate" Tim Walz seine Nominierung als Kandidat für das Vizepräsidentenamt angenommen. Für den 60-Jährigen war die Rede aber vor allem die Chance, sich landesweit bekannter zu machen. Wie erwartet stellte er sich als nahbar, konstruktiv und Mann der Mitte dar.

Harris tritt am 5. November bei der Präsidentenwahl für die Demokraten gegen den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump an.