Krieg gegen die Ukraine ++ Wolgograd meldet Brand in Militäranlage ++ Stand: 22.08.2024 07:19 Uhr

In der russischen Region Wolgograd hat offenbar eine Drohne eine Militäranlage getroffen und ein Feuer ausgelöst. Russland hat nach eigenen Angaben einen ukrainischen Sabotageversuch in Brjansk vereitelt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Offenbar Brand in Militäreinrichtung in Region Wolgograd

In der südrussischen Region Wolgograd ist den dortigen Behörden zufolge eine Militäreinrichtung nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Regionalgouverneur Andrej Bocharow teilte auf Telegram mit, die Drohne sei in die Anlage gestürzt. Es habe keine Opfer gegeben.

Bocharow ließ offen, welche Militäreinrichtung betroffen war. Er erklärte jedoch, dass bei dem Angriff das Dorf Marinowka ins Visier genommen worden sei. Dort unterhält Russland einen Luftwaffenstützpunkt.

Ukrainische Aufklärungs- und "Sabotageteams" sollen am Vordringen in die russische Region Brjansk gehindert worden sein. Dies teilte der Gouverneur der Region, Alexander Bogomaz, mit. Der Vorfall habe sich am 21. August im Bezirk Klimowski ereignet, der an die ukrainische Region Tschernihiw grenzt. Die Region Brjansk liegt nordwestlich der Region Kursk, in die ukrainische Truppen einmarschiert sind.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Ein in der Ukraine kämpfender Ire wird vermisst. Vermutlich wurde Alex Ryzhuk bei einer russischen Drohnenattacke getötet, schreibt die Irish Times.

Der 20-Jährige soll seit etwa zwei Jahren in der Ukraine gekämpft haben - nach Informationen der Zeitung zuletzt bei der 3rd Separate Assault Brigade. Ryzhuk wurde in Irland geboren, beide Eltern haben die ukrainische Staatsbürgerschaft.

Die Ukraine verstärkt laut Präsident Selenskyj ihre Streitkräfte in der Region Pokrowsk im Osten des Landes. Der indische Premierminister Modi hat zu einer "Rückkehr zum Frieden" in der Ukraine aufgerufen.