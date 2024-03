liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj dankt Scholz für Unterstützung ++ Stand: 15.03.2024 09:02 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Kanzler Scholz für die deutsche Unterstützung gedankt. Laut des von Russland eingesetzten Bürgermeisters von Donezk wurden bei einem ukrainischen Angriff drei Kinder getötet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj dankt Scholz für die Unterstützung

Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen ukrainischen Versuch, die Grenze zu überqueren, verhindert. Die Ukraine habe versucht, Streitkräfte per Hubschrauber in die russische Region Belgorod zu fliegen, teilt das Verteidigungsministerium mit.

Der polnische Botschafter in Deutschland, Dariusz Pawlos, erwartet vom Spitzentreffen des so genannten Weimarer Dreiecks ein Signal der Geschlossenheit gegen Russland. Ziel des Treffens von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk in Berlin sei es, "Einigkeit zu zeigen und nicht Unstimmigkeiten", sagte Pawlos im ARD-Morgenmagazin. Es sei "ein Signal, das wir demonstrieren wollen, dass wir einig sind und die Ukraine solidarisch unterstützen wollen".

Pawlos äußerte außerdem die Hoffnung, dass Deutschland "Taurus"-Marschflugkörper an die Ukraine liefern werde. Er hoffe, dass Kanzler Scholz "Mut zeigt und nach einer Lösung sucht, entsprechende Systeme und Munition zu liefern".

Die Ukraine ist nach Behördenangaben in der Nacht von Russland erneut mit zahlreichen Drohnen angegriffen worden. Zwei Menschen seien in der zentralukrainischen Stadt Winnyzja getötet worden, als ein Wohngebäude getroffen worden sei. Insgesamt seien sieben Regionen von den Angriffen betroffen gewesen. Die ukrainische Luftwaffe habe letztlich alle 27 Drohnen abschießen können.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Politiker von Union und Grünen haben Bundeskanzler Olaf Scholz vor seinem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk aufgerufen, das angeschlagene deutsch-französische Verhältnis zu kitten. "Die deutsch-französischen Beziehungen waren noch nie in einem so schlechten Zustand wie heute", sagte der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet der Augsburger Allgemeinen. "Die erkennbare Lustlosigkeit des Bundeskanzlers, mit Frankreich zusammen Europa voranzubringen, ist erschütternd."

Auch der Grünen-Politiker und Vorsitzende des Bundestags-Europaausschuss Anton Hofreiter forderte den Bundeskanzler auf, seine Differenzen mit Macron beizulegen. "Ich erwarte von Bundeskanzler Scholz, dass er das Treffen nutzt, um die Befindlichkeiten zwischen ihm und Macron zu begraben", sagte Hofreiter der "Augsburger Allgemeinen". "Die EU muss angesichts der schwierigen sicherheitspolitischen Lage geschlossen agieren."

Russland ist nach Angaben seines Verteidigungsministeriums erneut von der Ukraine aus angegriffen worden. Die Luftabwehr habe über der an die Ukraine grenzenden Region Belgorod sieben Raketen abgeschossen. Russisches Territorium ist diese Woche verstärkt mit Raketen und Drohnen angegriffen worden.

In der russisch-kontrollierten Stadt Donezk sind nach Angaben der dortigen von Russland eingesetzten Behörden drei Kinder bei ukrainischem Beschuss eines Wohnhauses getötet worden. Das Wohnhaus sei in der Nacht direkt getroffen worden, es sei ein Feuer ausgebrochen, teilt der Bürgermeister der in der Ostukraine gelegenen Stadt über Telegram mit. Er spricht von einem barbarischen Angriff. "Drei Kinder starben - ein 2007 geborenes Mädchen, ein 2021 geborenes Mädchen und ein 2014 geborener Junge."

Nach Angaben des Gouverneurs der russischen Region Belgorod haben Behörden in der Nacht drei grenznahe Dörfer "aufgrund der komplizierten operativen Situation" evakuiert. "Etwa 400 Bewohner von Gory-Podol, Glotowo und Kosinka wurden mit ihrer Zustimmung aus ihren Häusern gebracht", zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax Wjatscheslaw Gladkow.

Gestern hatten russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen Versuch der ukrainischen Armee abgewehrt, in der Grenzregion Belgorod die Grenze zu durchbrechen.

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung hat Deutschland, Frankreich und Polen dazu aufgerufen, innerhalb der NATO noch stärker als bisher zu kooperieren. "Vom Weimarer Dreieck muss eine gemeinsame sicherheitspolitische Initiative für einen robusten europäischen Pfeiler der NATO ausgehen", sagte der für Internationales zuständige stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Link der Nachrichtenagentur dpa.

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt heute in Berlin vor dem Hintergrund bilateraler Differenzen in der Ukraine- und Sicherheitspolitik mit Frankreich mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem neuen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk zusammen. Es ist das erste Gespräch auf Spitzenebene im sogenannten Weimarer Dreieck seit Juni 2023.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Bundeskanzler Olaf Scholz trotz der abgelehnten Lieferung von "Taurus"-Marschflugköpern für Deutschlands Militärhilfe gedankt. Die deutsche Unterstützung sei vielfältig, sagte Selenskyj nach einem Telefonat mit Scholz in seiner abendlichen Videobotschaft. Geplant sei zudem eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine im Juni in Berlin, wie es sie unter anderem schon in London gab.