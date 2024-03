liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj drängt auf EU- Beitrittsverhandlungen ++ Stand: 14.03.2024 06:46 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj hofft auf zügige Verhandlungen über den EU-Beitritt seines Landes. Russlands Staatschef Putin ruft in den annektierten Gebieten in der Ukraine zur Wahl auf. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Putin ruft zur Wahl in annektierten Gebieten auf

Selenskyj fordert erneut rasche EU-Beitrittsverhandlungen

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Abgeordneten des Bundestages dazu aufgerufen, sich bei der für heute angesetzten Abstimmung über "Taurus"-Lieferungen an die Ukraine für eine solche militärische Unterstützung auszusprechen. Ausdrücklich richtete er diesen Appell im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeinen" auch an Mitglieder der Ampel-Parteien. "Eine Reihe von Ampel-Politikern hat in den vergangenen Tagen und Wochen öffentlich betont, dass sie für eine Lieferung dieses Waffensystems an die Ukraine sind. Diesen Kollegen geben wir jetzt die Möglichkeit, ihr Abstimmungsverhalten an ihre öffentlichen Äußerungen anzupassen", so Dobrindt.

Mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl hat der russische Präsident Wladimir Putin auch die Bevölkerung in den von Russland annektierten Gebieten in der Ukraine zum Urnengang aufgerufen. "Es ist wichtig, unseren Zusammenhalt und unsere Entschlossenheit zu unterstreichen und gemeinsam voranzuschreiten. Jede Stimme, die Sie abgeben, ist wertvoll und wichtig. Deshalb bitte ich Sie, in den kommenden drei Tagen von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen", sagte Putin in einer Videoansprache.

Ein Sieg Putins bei der Wahl gilt als gesetzt. Oppositionelle Gegenkandidaten wurden von der Wahl ausgeschlossen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht weiter Druck bei seinem Ziel, dass ein Land schnellstmöglich in die EU aufgenommen wird. In einer Videobotschaft betonte er, er hoffe, dass die offiziellen Beitrittsverhandlungen noch in der ersten Jahreshälfte aufgenommen werden. Mitte Dezember hatten die EU-Staaten mehrheitlich dafür gestimmt, EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und der Republik Moldau zu beginnen.

Ein erster Antrag war im Februar gescheitert - heute wollen die Unionsparteien im Bundestag einen zweiten Anlauf starten und per Antrag über die Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern an die Ukraine abstimmen lassen.

Russlands Präsident Putin glaubt nicht, dass NATO-Truppen den Kriegsverlauf maßgeblich ändern könnten. Die Ukraine meldet mehrere Tote nach Drohnenangriffen in der Region Donezk. Alle Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.