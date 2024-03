liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Duda wirbt in Washington für höhere Rüstungsausgaben ++ Stand: 13.03.2024 03:58 Uhr

Der polnische Präsident Duda hat in den USA für höhere Rüstungsausgaben und mehr Unterstützung für die Ukraine geworben. In der Slowakei haben Tausende für Mehr Hilfen für Kiew demonstriert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Polens Präsident Andrzej Duda hat bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden darauf gepocht, dass die NATO ihre Mitglieder künftig zu noch höheren Verteidigungsausgaben verpflichtet. Außerdem forderte er die USA auf, der von Russland angegriffenen Ukraine weitere Unterstützung zukommen zu lassen. "Russlands Aggression gegen die Ukraine hat deutlich gezeigt, dass die Vereinigten Staaten die führende Rolle im Bereich der Sicherheit spielen und auch weiterhin spielen sollten", sagte Duda im Weißen Haus.

Aber auch andere Verbündete müssten mehr Verantwortung für die Sicherheit des Verteidigungsbündnisses übernehmen. "Deshalb glaube ich, dass es für alle NATO-Länder notwendig ist, ihre Verteidigungsausgaben von zwei auf drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen." Derzeit liegt das Ziel bei zwei Prozent. Duda sagte, dies sei vor zehn Jahren noch angemessen gewesen. Jetzt aber brauche man mehr, angesichts des umfassenden Krieges, den Russland hinter der Ostgrenze der NATO begonnen habe. Polen selbst hat im vergangenen Jahr 3,9 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für Rüstung ausgegeben. Das Land fühlt sich von Russland bedroht und rüstet derzeit massiv auf.

Mehrere Tausend Menschen haben gegen die slowakische Regierung und ihre Außenpolitik demonstriert. Organisator der Kundgebung auf dem Freiheitsplatz vor dem Regierungsamt in Bratislava war die Initiative "Friede der Ukraine", die sich für eine entschlossene militärische Unterstützung des von Russland angegriffenen Nachbarlands einsetzt.

Der Dreiparteien-Regierung unter Führung des linksnationalen Ministerpräsidenten Robert Fico warfen die Protestierenden eine "prorussische Politik" vor. Einer der Wortführer der Initiative, Rastislav Kalnovic, sagte in seiner Ansprache: "Es ist unerlässlich zu betonen, dass wir es ablehnen, Kollaborateure des kriegerischen Russland zu sein. Wir lehnen es ab, Partner eines totalitären Regimes zu sein."

Nach Ficos Amtsantritt im Oktober hatte die Slowakei staatliche Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt. Zudem macht der Populist sich für Verhandlungen mit Russland stark.

Ein enger Vertrauter des in russischer Haft ums Leben gekommenen Kremlkritikers Alexej Nawalny ist im Exil in Litauen gewaltsam angegriffen worden. "Leonid Wolkow ist gerade vor seinem Haus angegriffen worden", erklärte am Kira Jarmisch, die bis zum Tod von Nawalny dessen Sprecherin war. Unter anderem sei Wolkow, der einer der bekanntesten russischen Oppositionellen ist, mit Tränengas und einem Hammer attackiert worden.

"Jemand hat ein Autofenster zerschlagen und Tränengas in seine Augen gesprüht. Danach hat der Angreifer begonnen, Leonid mit einem Hammer anzugreifen", beschrieb Jarmisch im Onlinedienst X den Angriff. Die Sprecherin machte keine Angaben, wo Wolkow lebt. Aber das unabhängige russische Online-Medium Mediazona berichtete, dass der Oppositionelle sich in Litauen aufhält.

Die litauische Polizei wiederum bestätigte ihrerseits nach Angaben der Nachrichten-Website Deli, dass "ein russischer Staatsbürger vor seinem Haus angegriffen" wurde. Wolkow war einer der engsten Vertrauten und unter anderem auch früherer Stabschef von Nawalny. Außerdem stand er bis 2023 der von dem Kremlkritiker gegründeten Anti-Korruptionsstiftung vor.

Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Krywj Rih sind nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet worden. Kiew hat den 1.000. Luftalarm seit Kriegsausbruch vor gut zwei Jahren erlebt.