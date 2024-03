liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj: Russischer Vormarsch ist gestoppt ++ Stand: 12.03.2024 04:49 Uhr

Laut Präsident Selenskyj hat die Ukraine den Vormarsch der russischen Armee vorerst gestoppt. Im russischen Orjol steht ein Treibstofflager nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Flammen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Wegen der Eröffnung russischer Wahllokale in der prorussischen Separatistenregion Transnistrien hat die Republik Moldau nach eigenen Angaben den russischen Botschafter einbestellt. Der russische Botschafter Oleg Wasnezow sei angewiesen worden, noch heute im Ministerium zu erscheinen, teilt das moldauische Außenministerium mit. Er solle zu Medienberichten Stellung nehmen, wonach sechs Wahllokale in Transnistrien betrieben würden statt wie vereinbart nur eines in der russischen Botschaft in der moldauischen Hauptstadt Chisinau.

Transnistrien hatte sich im Zuge der Auflösung der Sowjetunion von der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau abgespalten, wird aber international nicht als eigenständiger Staat anerkannt. Die abtrünnige Region gilt seit langem als potenzieller Krisenherd. Der Krieg in der Ukraine hat die Spannungen verschärft.

Die Ukraine hat einen Drohnenangriff auf eine Treibstofflager in der russischen Region Orjol ausgeführt. Das teilte der Gouverneur der zentralrussischen Region mit. Der Ort liegt etwa 150 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. "Es gab keine Verletzten", sagte Gouverneur Klytschkow über die Messaging-App Telegram.

Ein Öltank sei durch den Angriff in Brand geraten, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Rettungskräfte.

Die Lage an der Front im Krieg mit Russland ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj so gut wie seit drei Monaten nicht mehr. Grund sei, dass Moskaus Truppen nach der Einnahme der östlichen Stadt Awdijiwka im vergangenen Monat nicht mehr vorrückten, sagt Selenskyj in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender BFM. Die Ukraine habe ihre strategische Position trotz des Mangels an Waffen verbessert.

Die Lage könnte sich aber wieder ändern, wenn keine neuen Lieferungen einträfen. "Wir haben sehr effizient gegen die russischen Luftstreitkräfte gearbeitet. Unsere Lage im Osten hat sich erholt. Der Vormarsch der russischen Truppen ist gestoppt worden", ergänzt er. Die ukrainischen Streitkräfte hätten eine große Zahl russischer Flugzeuge abgeschossen und würden "im Schwarzen Meer, wo russische militärische Ziele wiederholt angegriffen wurden, weiterhin entschlossen handeln".

