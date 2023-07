liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukrainischer Kulturminister tritt zurück ++ Stand: 21.07.2023 05:03 Uhr

Der ukrainische Kulturminister ist zurückgetreten. Präsident Selenskyj fordert Zurückhaltung bei nicht militärischen Ausgaben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident fordert seine Regierung auf, die Ausgaben in Kriegszeiten zu begrenzen. "In einer Kriegszeit wie dieser sollte das Maximum an staatlicher Aufmerksamkeit und damit an staatlichen Ressourcen in die Verteidigung fließen", sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er drängt, alternative Finanzierungsmöglichkeiten für wirklich notwendige Projekte zu finden. "Dies gilt für verschiedene Bereiche, auch für die Kultur. Museen, Kulturzentren, Fernsehserien sind wichtig, aber wir haben andere Prioritäten".

Nach Unmut über den Umgang mit staatlichen Geldern hat der ukrainische Kulturminister Olexander Tkatschenko seinen Rücktritt eingereicht. Es habe "eine Welle von Missverständnissen über die Bedeutung der Kultur in Kriegszeiten" gegeben, führte Tkatschenko am späten Abend bei Telegram als Erklärung für seinen Schritt an.

Danach habe ihn eine Aussage des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu diesem Thema überrascht. Selenskyj hatte in seiner abendlichen Videoansprache gesagt, er habe Regierungschef Denys Schmyhal gebeten, eine Ersetzung Tkatschenkos in Betracht zu ziehen. Zuvor hatten ukrainische Medien darüber berichtet, der Kulturminister wolle 500 Millionen Hrywnja (rund 12 Millionen Euro) für die Fertigstellung eines nationalen Museums ausgeben, das an die ukrainischen Opfer des Genozids Holodomor in den 1930er Jahren erinnern soll.

