Verhaftung möglich Putin reist nicht zum BRICS-Gipfel nach Südafrika Stand: 19.07.2023 14:51 Uhr

Russlands Präsident Putin wird nicht am BRICS-Gipfel teilnehmen. Das teilte Gastgeber Südafrika mit. Die Entscheidung sei "in gegenseitigem Einvernehmen" getroffen worden. Putin würde dort theoretisch eine Verhaftung drohen.

Beim Treffen der BRICS-Staaten im August in Südafrika wird Russlands Präsident Wladimir Putin nicht persönlich dabei sein. In einer Mitteilung des Büros des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa hieß es, die Entscheidung sei "in gegenseitigem Einvernehmen" getroffen worden. Anstelle Putins wird Russlands Außenminister Sergej Lawrow an dem Gipfeltreffen teilnehmen.

Der Gipfel der aufstrebenden BRICS-Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika findet vom 22. bis 24. August in Johannesburg statt. Dem Gastgeberland bleibt nun die heikle Entscheidung erspart, ob es einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen Putin vollstreckt oder nicht. Südafrika ist ein Unterzeichnerstaat des IStGH-Vertrags und wäre daher verpflichtet gewesen, Putin zu verhaften.

Russland drohte mit "Kriegserklärung"

Noch am Dienstag hatte Präsident Ramaphosa mitgeteilt, Russland habe Südafrika gewarnt, eine Verhaftung Putins komme einer "Kriegserklärung" gleich. Südafrika habe daher "offensichtliche Probleme mit der Umsetzung eines Antrags auf Festnahme und Auslieferung von Präsident Putin". Zuvor hatte Ramaphosa monatelang offengelassen, ob Südafrika Putin tatsächlich verhaften würde.

Bisher ist der russische Präsident in kein Land gereist, das den IStGH-Vertrag unterzeichnet hat, seit er wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Entführung von Kindern aus der Ukraine beschuldigt wurde. Das Gericht in Den Haag hatte den Haftbefehl gegen Putin im März erlassen.