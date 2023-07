liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ USA rechnen mit Angriffen auf zivile Schiffe ++ Stand: 20.07.2023 02:27 Uhr

Das US-Präsidialamt rechnet mit russischen Angriffen auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer. In Russland sind laut Amnesty International mehr als 20.000 Menschen wegen ihrer Kritik am Ukraine-Krieg von Strafmaßnahmen betroffen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die russischen Wagner-Söldner werden ihrem Chef Jewgeni Prigoschin zufolge nicht mehr in der Ukraine kämpfen, sondern sollen in Belarus ihre Kräfte für neue Einsätze in Afrika sammeln. In einem Video begrüßt Prigoschin offenbar Angehörige seiner Privatarmee in Belarus. "Wir haben ehrenhaft gekämpft", heißt es in der Aufnahme in Anspielung an die Ukraine. "Sie haben sehr viel für Russland getan. Was an der Front vor sich geht, ist eine Schande, an der wir uns nicht beteiligen müssen." Möglicherweise werde man dort zurückkehren, "wenn wir uns sicher sein können, dass wir nicht gezwungen sein werden, uns zu entehren". Die Aufnahme wurde auf Prigoschins offiziellem Telegram-Kanal veröffentlicht.

In Russland sind nach Angaben von Amnesty International mehr als 20.000 Menschen wegen ihrer Kritik am Ukraine-Krieg von schweren Strafmaßnahmen betroffen. Laut einem Bericht der Organisation waren im vergangenen Jahr 21.000 Menschen wegen ihrer Kritik am russischen Angriffskrieg in der Ukraine Repressalien ausgesetzt.

Es seien "neue, absurde Gesetze" verabschiedet und sofort in Kraft gesetzt worden, um diejenigen zu kriminalisieren, die ihre Meinung frei äußerten, erklärte die stellvertretende Generalsekretärin von Amnesty in Deutschland, Julia Duchrow. Die russischen Behörden wenden dem Bericht zufolge immer brutalere Taktiken an, um gegen Anti-Kriegs-Aktivisten im eigenen Land vorzugehen. Wer gegen den Krieg protestiere oder kritische Informationen über die russischen Streitkräfte verbreite, müsse "mit schweren strafrechtlichen, administrativen und anderen Sanktionen" rechnen.

Die USA warnen vor Angriffen gegen die zivile Schifffahrt auf dem Schwarzen Meer. Den US-Behörden lägen Informationen vor, wonach Russland zusätzliche Seeminen in den Zufahrten zu ukrainischen Häfen verlegt habe, sagt Adam Hodge, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses. "Wir glauben, dass dies ein koordiniertes Vorgehen ist, um Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer zu rechtfertigen und der Ukraine die Schuld für diese Angriffe zu geben." Russland hatte angekündigt, ab Mitternacht Moskauer Zeit (23.00 Uhr MESZ) alle Schiffe mit Ziel Ukraine als "potenzielle Träger von Militärgütern" zu betrachten.

