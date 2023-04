Die EU hat die Söldnergruppe Wagner wegen der Teilnahme am russischen Angriffskrieg mit Sanktionen belegt. Die Ukraine berichtet über schwere Kämpfe an allen Teilen der Ostfront. Die Entwicklungen im Liveblog.

Das Gremium setzte zudem das Medienunternehmen Ria Fan auf die Sanktionsliste. Ria Fan ist Teil der Patriot Mediengruppe, deren Treuhänderausschuss Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin vorsitzt. Die Gruppe Wagner führt die russischen Kämpfe zur Eroberung der ostukrainischen Städte Bachmut und Soledar an. Angaben einer russischen NGO und eines Wagner-Deserteurs zufolge sind Söldner der Gruppe für die mutmaßliche Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen verantwortlich . Prigoschin wies die Vorwürfe am Donnerstag zurück.

Baerbock pocht auf Distanzierung Chinas vom Angriffskrieg

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will bei ihren politischen Gesprächen in China heute auf eine Distanzierung vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und auf die Einhaltung internationaler Regeln pochen. Insbesondere von China als Mitglied des UN-Sicherheitsrats werde erwartet, "dass es diesen Angriffskrieg klar beurteilt und alles, was es kann, dafür tut, dass es auch in Europa endlich wieder Frieden gibt. Das verstehe ich unter Partnerschaft, und dass man dann einem Angreifer erst recht keine Waffen liefert. Und darüber werde ich sprechen", sagte die Grünen-Politikerin in den tagesthemen.