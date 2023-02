Die Strafverfolgung von möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine wird Thema bei der Sicherheitskonferenz. Die USA sollen die Ukraine einem Bericht zufolge bei der Koordination von Angriffszielen unterstützen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Münchner Sicherheitskonferenz spricht über Kriegsverbrechen

Berlin (AFP) - Die Strafverfolgung von möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine soll Thema der Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche werden. Die Frage der Strafverfolgung sei auf die Tagesordnung gesetzt worden, sagte Konferenzchef Christoph Heusgen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. An der Veranstaltung werde deshalb unter anderem der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, teilnehmen.

Heusgen verwies auf den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 im Juli 2014 über der Ostukraine. Bei dem Abschuss waren alle 298 Menschen an Bord getötet worden. Internationale Ermittler sprachenvon "starken Anzeichen" dafür, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Lieferung der dabei verwendeten Rakete persönlich genehmigt hatte. Es gebe aber keine Beweise.