liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Bürgermeister meldet Angriff auf Charkiw ++ Stand: 11.04.2024 05:02 Uhr

Der Bürgermeister von Charkiw meldet Angriff auf die zweitgrößte ukrainische Stadt. Der Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa warnt vor schwindender Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bürgermeister meldet Angriff auf Charkiw

Russland hat die ukrainische Stadt Charkiw ihrem Bürgermeister zufolge am Morgen mit Raketen angegriffen. Es seien Explosionen zu hören, schreibt Ihor Terechow auf Telegram.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump lehnt die Einladung ab, in die Ukraine zu reisen. "Es gab keine Kontaktaufnahme von Selenskyj und Präsident Trump hat öffentlich erklärt, es wäre nicht angemessen für ihn, jetzt in die Ukraine zu reisen, da er nicht Oberbefehlshaber ist", teilte sein Wahlkampf-Büro mit.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ihn via Zeitungs-Interview gebeten, in die Ukraine zu kommen und seine Vorstellungen für einen Frieden zu erläutern.

Der Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa schlägt wegen ausbleibender Nachschublieferungen an die Ukraine Alarm. Schon jetzt hätten die russischen Invasionstruppen fünf Mal so viel Artilleriegeschosse wie die Ukraine, sagte Christopher Cavoli in einer Anhörung im Kongress. "Die Russen feuern also fünfmal so viele Artilleriegranaten auf die Ukrainer ab, wie die Ukrainer zurückschießen können. In wenigen Wochen wird sich das Verhältnis auf zehn zu eins ändern", sagte er. "Wir sprechen nicht über Monate. Wir sprechen nicht über Annahmen."

Cavoli sagte, Russland habe seine Geschossproduktion hochgefahren und könne alle paar Tag großflächige Angriffe starten. Auf der anderen Seite müssten die ukrainischen Verteidiger ihre Munition rationieren, während ein US-Hilfspaket im Umfang von 60 Milliarden Dollar (rund 55 Milliarden Euro) im Kongress feststecke.

Russland wird nach eigenen Angaben nicht an der von der Schweiz geplanten Friedenskonferenz teilnehmen. Laut der Ukraine wurden bei russischen Raketenangriffen in Odessa und der Region Charkiw sieben Menschen getötet. Die Entwicklungen von Mittwoch zum Nachlesen.