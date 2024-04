liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Tote nach Luftangriffen auf Charkiw ++ Stand: 04.04.2024 05:13 Uhr

Die Ukraine hat mehrere Tote nach russischen Luftangriffen auf Charkiw gemeldet. Frankreich dementiert einen russischen Bericht über die Bereitschaft zum Ukraine-Dialog. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Frankreich hat eine Mitteilung Russland zu einem Telefongespräch zwischen den Verteidigungsministern beider Länder deutlich zurückgewiesen. Der russischen Mitteilung zufolge hatte Frankreich dabei seine Bereitschaft zu einem Dialog über die Ukraine oder zu möglichen Friedensverhandlungen bekundet. "Das ist nicht wahr", sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter französischer Regierungsmitarbeiter dazu. "Zu keinem Zeitpunkt haben wir irgendeine Bereitschaft zum Dialog über die Ukraine oder zu Verhandlungen oder etwas Ähnlichem gezeigt."

Laut einem französischen Bericht über das Gespräch zwischen dem französischen Außenminister Sébastien Lecornu und seinem russischen Amtskollegen Sergej Schoigu ging es in ihrem ersten Telefonat seit Oktober 2022 um die erhöhte terroristische Bedrohung nach einem Anschlag auf eine Konzerthalle in Moskau, zu dem sich die extremistische Miliz Islamischer Staat (IS) bekannt hat.

In der ukrainischen Großstadt Charkiw suchen die Rettungskräfte nach einem russischen Drohnenangriff unter den Trümmern eines Hochhauses nach Überlebenden. Man habe Lebenszeichen eines Menschen unter dem zerstörten Wohnhaus festgestellt, sagte der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terekow, im örtlichen Fernsehsender Suspilne. Die Zahl der Todesopfer habe sich auf mindestens vier erhöht. Darunter sei eine Krankenschwester. Suspilne berichtet, bei den insgesamt fünf Angriffen seien drei Stockwerke eines 14-stöckigen Wohnhauses schwer beschädigt worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Ukraine benötigt nach Angaben von Regierungschef Schmyhal vor allem Waffenhilfe zur Abwehr von Luftangriffen. Russland hat nach eigenen Angaben ukrainische Streitkräfte Richtung Westen zurückgedrängt. Die Entwicklungen zum Nachlesen.