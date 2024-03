liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Mindestens vier Tote bei russischen Angriffen ++ Stand: 28.03.2024 05:56 Uhr

Bei russischen Angriffen in der Ukraine gab es mindestens vier Tote. Russischen Agenturen zufolge hat Präsident Putin behauptet, F16-Kampfjets würden für Ukraine nichts ändern. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Dem russischen Außenministerium zufolge bereitet die NATO ihre Verbündeten auf einen Konflikt mit Moskau vor. Die Nachrichtenagentur RIA zitiert das Ministerium, welches erklärte, dass das Vorgehen der NATO zusätzliche Risiken für Russlands Sicherheit mit sich bringe. Grund für die Aussage seien die Aktivitäten der NATO in Osteuropa und im Schwarzmeerraum, und das Ministerium nannte in dem Zusammenhang etwa die Pläne Rumäniens, einen Militärflughafen in Constanta zu erweitern.

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge ändert die Lieferung von F16-Kampfflugzeugen an die Ukraine die Lage auf dem Schlachtfeld nicht. Mehrere russische Nachrichtenagenturen zitieren den Präsidenten mit diesen Worten, als er eine Rede vor Militärpiloten bei einem Treffen nördlich von Moskau hielt. Die Kampfjets könnten jedoch Atomwaffen tragen, was Moskau in seiner militärischen Planung berücksichtigen müsse, sagte Putin. Er sprach das Thema an, nachdem der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba angekündigt hatte, dass die Flugzeuge in den kommenden Monaten in der Ukraine eintreffen werden.

Bei russischen Angriffen auf den Süden und Osten der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet und rund 30 weitere verletzt worden. Allein durch den Einschlag eines Lenkflugkörpers in mehrere Wohnhäuser in der ostukrainischen Großstadt Charkiw starb demnach mindestens ein Mensch, 19 weitere wurden verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte angesichts der Angriffswelle die Lieferung zusätzlicher Luftabwehrraketen und Kampfjets durch die westlichen Verbündeten.

Bei den russischen Angriffen auf Charkiw waren unter den Verletzten nach Angaben von Regionalgouverneur Oleg Sinegubow vier Kinder. Erstmals seit Kriegsbeginn habe Russland Charkiw mit einem Lenkflugkörper unter Beschuss genommen, die Zahl der Opfer könne weiter steigen, erklärte Sinegubow.

Per offenem Brief warnen 39 Nobelpreisträger Staats- und Regierungschefs: Putins Regime stelle "eine Bedrohung für die Menschheit" dar. Ukrainische Behörden melden Angriffe auf Charkiw. Die Entwicklungen vom Mittwoch zum Nachlesen.